Conocida periodista entrerriana sufrió un robo en su vivienda mientras dormía

La periodista y conductora de radio y televisión, Sonia Fernández, nacida en Villaguay y formada profesionalmente en la capital entrerriana, sufrió un robo en su domicilio de Paraná. Según un audio que se viralizó en las redes sociales, el hecho la afectó emocionalmente, porque se encontraba descansando cuando los delincuentes caminaban por el interior de su vivienda, incluso, ingresaron a su habitación.La periodista contó en un audio de Whatsapp que los delincuentes ingresaron por una terraza y luego forzaron una ventana. "Mientras yo dormía, entraron a robar a mi casa y lo único que me llevaron fue un televisor LED", dijo yAdemás, se supo que los ladrones estuvieron en la cocina del domicilio de la periodista y según contó Fernández, "sacaron un cuchillo y me lo dejaron en el pie de la escalera", dijo al relatar con temor lo sucedido anoche en su domicilio de Paraná, supo Elonce.Tras tomar el televisor, los sujetos "intentaron salir por la puerta principal, pero se ve que no encontraron la llave y no pudieron, después intentaron salir por una ventana pero se dieron cuenta que tenía rejas y decidieron salir por un patio, incluso, llevaron una silla para poder escapar", afirmó Fernández y aclaró que "no sé cómo hicieron, pero se nota que son muy hábiles y se mueven muy bien"