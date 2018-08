Separaron del cargo al municipal que cambiaba pañales por favores sexuales

Policiales Denunciaron a empleado municipal por pedir favores sexuales a cambio de pañales

Con la camioneta

El modus operandi

La pobreza y la necesidad

Tres víctimas citadas a declarar

A raíz de las denuncias públicas formuladas por Liliana Salinas, integrante de la Asociación Discapacitados Unidos contra el conductor de tv y empleado municipal en discapacidad, Hugo Rojas, el intendente Enrique Cresto decidió separar de su cargo al animador hasta tanto se resuelva su situación.El acusado sería, Hugo Rojas y forma parte del área de discapacidad de Concordia junto a Juan Manuel Franco, director de la repartición y quien también fuera apartado de su lugar esta semana por encontrarse la camioneta oficial de trabajo en un tour de compras de Paraguay.Justamente, a consecuencia del tema de la camioneta en el exterior, es que Salinas comenzó a hablar de las irregularidades dentro del área. "No me sorprende nada de lo que pueda pasar con discapacidad y menos aún, conociendo situaciones tan horrorosas como lo de Rojas", afirmó.Según Salinas, el animador entregaba las bolsas correspondientes de pañales que ofrecía PROMAR pero te decía que "si necesitabas más o que él te consiga alguna otra cosa, tenías que hacerle ese favor". Concretamente, mandaba mensajes sugerentes todo el tiempo con frases alusivas a que él podía obtener más elementos pero a cambio, tenían ellas que hacer favores sexuales."Nosotros vimos los chat y en varias mamás. Ellas no hablan, no cuentan nada porque tenían miedo de perder los beneficios, de que les saquen los pañales o los descuentos por discapacidad, entre otras cosas", comentó. "Y la realidad es que efectivamente sabemos que se los iban a sacar, incluso hoy, que tenemos ayuda y que la gente y la justicia nos apoya, sabemos que se los van a sacar", advirtió."En discapacidad nos conocemos y todos saben que estas cosas pasan así como el manejo que hay detrás de las autoridades. Seguramente, muchas mamás habrán accedido al intercambio y muchas otras, no. Pero nadie las puede juzgar porque la pobreza, la necesidad y la desesperación es tan grande cuando que ves a tu hijo discapacitado sin pañales, sin un colchón y sin una silla de ruedas para moverse, que llegas al límite", lamentó Salinas."Cuando éstas mamás empiezan a contarnos todo y a mostrarnos los mensajes hablamos con el director del Discapacidad, Franco y con Alberto Armanazqui para que hagan algo y ellos le sacaron la entrega de pañales, pero nada más", afirmó.El fiscal Fabio Zabaleta confirmó aque la denuncia fue radicada por una persona y que serán tres las posibles víctimas. Además, adelantó que las jóvenes fueron identificados y citadas a declarar el viernes: "Se arranca por la declaración y de ahí seguramente surgirán muchas otras pruebas e incluso puede haber más de un delito también", señaló el fiscal. "Pero no nos podemos adelantar a lo que pueda pasar sin ates hablar con ellas, es el principio de todo", remarcó.