Denunció que un hombre le pegó porque le reclamó por su perro

"Tengo una Pitbull atigrada de un año y siete meses, me la sacaron de mi casa de Lamadrid y Corrientes. Anoche me avisó una vecina que un pibe la tenía, cuando fue a pedírsela me dijo que la habían encontrado y como no podían tenerla se la dieron a un vecino, un hombre que andaba en una camioneta que se la llevó".



No conforme con la respuesta, Carla Montiel concurrió a la seccional Tercera a realizar la denuncia. "Me dijeron que no podían intervenir que vaya a la casa de este hombre y que me iba a acompañar el comando, pero cuando llegamos a la casa de este hombre, la policía no hizo nada, ya que estaban a favor del tipo y me empezó a agredir diciéndome quién era yo para ir con la policía, que él no era un chorro".



"A mí me dieron la dirección que usted tenía a mi perra, me dijo que sí y que no me la iba a devolver. Cuando le pedí que me la entregue, me largó un manotazo y me pegó una piña en el oído. Yo no podía creer que los policías no hicieran nada", expresó Montiel.



Más allá de la cobarde actitud lo que más le indigno la pasividad de los policías "solo un oficial tuvo lo que hay que tener y me tomó la denuncia, los otros estaban a favor, yo tengo un problema en el oído el médico me revisó y tengo testigos", expresó. El sujeto no le devolvió la perra y aseguran que sería uno de los policías denunciados por sedición en el mes de diciembre de 2013. (Fuente: El Sol)