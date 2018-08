Ex empleado robó $ 67.000 de supermercado y le dieron prisión condicional

Matías Exequiel Ríos había dejado de trabajar en el local que la cadena de supermercados Día tiene en Rivadavia y San José de Gualeguaychú, pero se quedó con la llave y durante tres noches de julio logró apoderarse de un total de 67.000 pesos, pero cuando concurrió por cuarta vez lo estaban esperando.



Este hombre de 30 años fue llevado ayer por la fiscal Lucrecia Lizzi ante el flamante juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, que convalidó el acuerdo al que llegó con el defensor, Luis Leissa, de condenarlo a un año de prisión condicional tras reconocer la autoría de los tres hurtos agravados y la tentativa que se le imputaban.



La secuencia de robos

Ríos fue empleado durante un tiempo de la firma, pero tras su alojamiento no regresó la llave para abrir el local. Conocía muy bien los movimientos de la empresa y dónde se guardaba el dinero. Tenía acceso a la caja fuerte.



Fue así que, valiéndose de la llave para ingresar, el 2 de julio a las 6.20 de la mañana ingresó por primera vez. Se apoderó de un sobre guardado en la caja fuerte que contenía 2.700 pesos y abandonó el lugar.



El 10 de julio concurrió por segunda vez. En esta ocasión ingresó bajo la misma modalidad pero a las 6.40 de la mañana. Fue a la caja fuerte y del interior sustrajo cuatro sobres que contenían un total de 11.150 pesos.



La tercera vez acudió mucho más relajado y confiado porque se sentía impune. El 26 de julio a las 6.50, abrió el local, se dirigió hasta la caja fuerte y se llevó 14 sobres que tenían un total de 53 mil pesos. Luego abandonó el lugar de la misma forma que en las otras ocasiones.



El final menos pensado

Pensó que el robo hormiga podía pasar desapercibido. A pesar de que las sumas eran cada vez más abultadas, Ríos no tenía problemas para entrar y salir de su antiguo trabajo sin ser detectado. Pero la cuarta vez no fue igual.



El 6 de agosto a las 6.45 intentó ingresar nuevamente al local, pero esta vez lo estaban esperando. Fue sorprendido por personas de civil cuando abría la puerta del local, pero Ríos intentó escapar y lo interceptaron en calle Rivadavia, casi Belgrano.

Fuente: El Día