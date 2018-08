Tras cuatro años prófugo, detienen en Misiones al represor Carlos Luis Carvallo

Espía, delator y torturador

Fue apresado el represor, ex policía de la provincia de Entre Ríos y agente civil de inteligencia, Carlos Luis Carvallo. El genocida estaba prófugo hace cuatro años y se lo buscaba por cometer los delitos de privación ilegal de libertad agravada, vejaciones y torturas, en causas de lesa humanidad. La detención fue en horas de la mañana de este jueves en el barrio Santa Rita de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Carvallo estaba siendo buscado para poder investigar su responsabilidad penal en secuestros y torturas cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Torturas identificado como Comisaría "El Brete" contra cinco víctimas, en los tiempos del Terrorismo de Estado.En el Barrio Santa Rita de la ciudad de Posadas, Misiones, se procedió a la detención del prófugo de la justicia en horas de la mañana.Carvallo fue capturado para investigar su responsabilidad penal por los secuestros y torturas cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Torturas (CCDyT) identificado como Comisaría "El Brete" de la ciudad de Paraná, en perjuicio de cinco víctimas.Carlos Luis Carvallo fue identificado e indicado por una de las víctimas como el encargado del grupo de tareas de la Policía de Entre Ríos y quién participara activamente de las torturas que sufrió.Según remarca, Carvallo se desempeñaba como periodista y conductor radial. Estaba desaparecido desde 2014, y fue acusado de secuestros y cometer torturas en Paraná, durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como agente de la Policía de Entre Ríos y agente de Inteligencia. La detención la habría realizado personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en una vivienda del barrio Santa Rita de Posadas, propiedad de su hermana.Carvallo se ocultó en Misiones pretendiendo hacer olvidar su pasado y durante muchos años fue el locutor estrella de FM Show. Era integrante de la patota de la Dirección de Investigaciones durante la última dictadura cívico-militar y agente del Batallón de Inteligencia 601. Desde noviembre de 2014 estaba prófugo después de que el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que un ex detenido político lo señalara como la persona que lo secuestró y torturó en la Comisaría de El Brete, de Paraná.La última actividad pública que tuvo en Misiones fue la conducción de un evento deportivo, horas antes de escaparse. Esa tarde ya estaba nervioso y huía de las fotos. Sabía que lo estaban buscando y por eso se esfumó de Garupá.En documentación oficial Carlos Luis Gomez Carvallo, Documento Nacional de Identidad número 11.418.228, figura en la Nómina de colaboradores civiles de Batallón de Inteligencia 601, orden 2034 de la Foja Nº 38, correspondiente al Área 212, Destacamento 122, con jurisdicción en la provincia de Santa Fe.Actuaba como "Agente de reunión", y su era misión infiltrarse en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales, donde recababan información y detectaban a las personas que encuadraban con la figura de "subversivos". Esas tareas de espionaje se realizaban previo a los secuestros.Una de las víctimas de delitos de lesahumanidad, declaró en 2014 que el propio Carvallo participó de su secuestro y que también lo torturó. No sólo físicamente sino psicológicamente.Carlos Luis Carvallo, nacido Oberá, desde que se recibió como locutor en 1980 tuvo amplia y reconocida trayectoria en el periodismo misionero. Trabajó en varias radios e incluso en Canal 12.Su última actividad conocida fue en el matutino de FM Show de Posadas.