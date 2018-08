"Si no hay denuncia, es imposible saber cosas que se plantean en una entrevista"

Vecinos y comerciantes de zona de calle Miguel David, a metros de Avenida Ramírez, mostraron a, su indignación por los "constantes robos" que sufren en la zona. De hecho, un vecino remarcó que en veinte días le ingresaron a robar tres veces., minimizó los hechos."No fueron tres hechos, sino dos", sostuvo el comisario al aclarar que uno de los robos, "no se materializó".Pero el malestar de los comerciantes también apunta a las consecuencias emocionales que les generan los constantes robos. "Lo material duele, pero la salud está en peligro. En cualquier momento nos va a pasar algo grave", opinó el comerciante, quien contó que durante el asalto, a su hermana le apuntaron con un revólver.De acuerdo a lo que remarcó Antoniow, los hechos son investigados por personal de comisaría decimotercera y efectivos de Investigaciones."Hasta un dato aleatorio sirve para la investigación", insistió, al tiempo que invitó a los comerciantes a "radicar las denuncia correspondientes o para plantear la situación en la comisaría de la jurisdicción."Si no hay denuncia, si no se acercan a la comisaría, es imposible saber cosas que se plantean en una entrevista periodística", aclaró.En la oportunidad, instó a los vecinos a exponer la situación en el encuentro que está previsto con personal de comisaría decimotercera, con fecha a confirmar."Muchas veces, cuando se hacen las reuniones, plantean hechos que se registraron hace tres o cuatro años", se quejó el comisario.