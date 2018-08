Se pospuso el inicio del juicio por un asalto a mano armada ocurrido en Ceibas

La huida de Toledo y Juárez no hizo peligrar el juicio por el asalto a la parrilla Vitucho. Se decidió seguir adelante con los otros tres imputados: Javier Rolando Silva, Walter Víctor Telechea y Matías Miguel Grando. Los dos primeros estaban en el hospedaje El Colibrí, cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras que Grando había regresado a su ciudad natal en Córdoba tras ser el único beneficiado con la libertad.



Silva y Telechea se presentaron ayer junto a su abogado defensor Pablo Di Lollo, pero Grando no concurrió. Antes de que se lo declarara en rebeldía, el joven de 19 años que presentaría una discapacidad comunicó que no había podido asistir debido a que su madre había sufrido un imprevisto y no podía acompañarlo a Gualeguaychú, y tampoco se animaba a hacerlo por sus propios medios.



Ante esto, el fiscal Martín Gil le solicitó al Tribunal de Juicios, presidido en esta ocasión por Alicia Vivian, postergar el inicio del debate por 24 horas, para darle tiempo a Grando a presentarse en Gualeguaychú tal como lo prometió. Los jueces aceptaron la requisitoria y se decidió postergar todo para este jueves a las 9.



Por otra parte, hasta el momento no hay novedades sobre el paradero de Miguel Ángel Toledo y Carlos Ariel Juárez, que el martes por la madrugada escaparon del hospedaje en el que estaban en Patico Daneri y San Juan. El hombre de 55 años y su compañero de 42 tenían colocada una tobillera electrónica para controlar sus movimientos, pero tras violar el perímetro permitido, la señal desapareció y desde entonces son buscados en Entre ríos y el resto de las provincias argentinas.



Todos afrontan una imputación por robo calificado por el uso de arma de fuego, en calidad de co-autores, que tiene una pena mínima de 6 años y 8 meses de prisión efectiva. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Juárez bajó del auto vestido con el uniforme de policía e ingresó al local que en ese momento estaba siendo atendido por su dueño. La víctima nunca pensó que estaba a punto de ser asaltada a mano armada, ya que previamente había visto por las cámaras de seguridad la llegada del supuesto funcionario policial.



Cuando el dueño del local se dispone a atenderlo, Juárez lo apunta con un arma y le exige que le entregue el dinero que había en el lugar porque lo iba a matar. La víctima es reducida y Juárez, junto con Toledo y Grando revisan la caja registradora y otros lugares en busca de dinero, mientras Silva y Telechea se quedaron en la parte exterior, haciendo de campana. Finalmente, los delincuentes escaparon con los 10 mil pesos que había en la caja registradora y varias cajas de cigarrillos Phillips Morris. (El Día)