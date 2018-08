Indignación: barretearon puerta y robaron elementos de deportes en escuela

En el mediodía de este miércoles se encontraron con que les habían", indicó ala profesora Viviana Richard, rectora del Colegio Nacional.Ingresaron por la puerta de la sala de profesores que tienen en el predio del campo de deportes."Cerca del mediodía hallamos la puerta de ingreso abierta. Violentaron la puerta con barreta. Ayer a la tarde, estaba cerrada, yo fui la última que estuve en el lugar", acotó.Dejó en claro que. "Se sabe quién es, continuamente cometen este tipo de hechos. Son conocidos de la zona. Hoy están presos y mañana vuelven a robar", aseveró la mujer, muy dolida con lo ocurrido.

Es una pérdida muy grande, de mucho sacrificio

. "Este robo implica una pérdida muy grande, de mucho sacrificio, nos quedamos sin nada con los chicos. Ellos ahora no tienen con qué practicar. Nos limita todo el trabajo que hacemos. En el predio, por la cantidad de alumnos que manejamos, trabajan cuatro o cinco grupo de chicos", aseveró.Mostró su indignación porque este no es el único ilícito acontecido en la escuela.Este miércoles no dictaron clases en la escuela porque "Criminalística trabajó, sacando huellas. Hasta las 15 no dejaron entrar a nadie".Al ser consultada sobre cómo continúan el trabajo con esta pérdida, la rectora manifestó: "Llamamos a un cerrajero para colocar una nueva cerradura, no sabemos aún si la puerta servirá por cómo está. Sacamos los materiales que quedaron en el lugar y los trasladamos. Pedimos presupuesto para poner una alarma y reja. No sé si será suficiente porque continuamente hay robos en esta zona".Indicó que tras el robo, p