Quiso encender la salamandra con nafta y generó un incendio que destruyó la casa

A raíz de las bajas temperaturas que hacía en la nubosa mañana del martes, un hombre quiso prender una salamandra de metal arrojándole nafta con un bidón, pero con tanta mala suerte que la minúscula llama al hacer contacto con el combustible, provocó una explosión, por lo que el hombre se asustó y arrojo el bidón que, al caer al piso, desparramó nafta y generó un siniestro que le redujo su vivienda a cenizas.



Sobre lo ocurrido, desde el cuerpo de Bomberos Zapadores de Concordia, a cargo del subcomisario Jorge Martínez, detallaron: "nosotros tomamos conocimiento a través de un llamada a las 11:25 hs, que en calle Ingeniero Nogueira 612 del barrio San Pantaleón, se había producido un siniestro en una casa". El propietario "quiso prender fuego en una salamandra de metal con nafta y al desparramarse rápido, al hacer deflagración demasiado rápido se incendió todo en un segundo".



"Según nos dijo, el hombre se asustó, largó el bidón y desparramó nafta por todos lados y ahí comenzó el siniestro que tomó fuego toda la casa. Afortunadamente, él no sufrió ningún tipo de quemaduras, tampoco ninguno de los moradores de la vivienda, por suerte", agregó Martínez.



Del mismo modo señaló que "el hombre nos explicó qué es lo que estaba haciendo y después, según nos dijo, quedó ciego por el sofocón y no supo qué había pasado. Al frente de la vivienda funcionaba un comercio de ropas y una peluquería pero lamentablemente esa gente perdió todo en un segundo porque de la casa no quedó nada, solamente quedaron las paredes; arriba, en la parte superior, se quemó todo".



Finalmente desde Bomberos remarcaron que el camión cisterna carga 10.000 litros de agua "y se le tiraron más de 7 mil litros porque se aplicó la presión al máximo para controlar el siniestro". (El Sol)