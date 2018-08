Médico entiende que "al Melli" lo habrían trasladado a Buenos Aires o La Plata

El abogado Marcelo Boeykens destacó a Elonce TV que el cardiólogo Alfredo Berduc "mucho no ha aportado" ya que "ha venido sosteniendo lo mismo que en las veces que se presentó a declarar en la causa Hospital Militar, en instrucción y en el debate oral. Ha hecho hincapié que en que el `Melli`, quien falta encontrar aún, puede haber sido derivado a un centro de mayor complejidad que el Centro de Pediatría, que solamente, según sus palabras, se encontraban en Buenos Aires. Particularmente mencionó el Hospital Garrahan, la Casa Cuna o el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata", dijo el letrado.



Agregó que eI cardiólogo insistió que "deberíamos buscar por allí si queríamos encontrar al Melli".



"Es la primera vez, dijo, que señalan a Buenos Aires. Otros testimonios han señalado la posibilidad de que haya sido derivado a Córdoba, lo cierto es que las pruebas testimoniales afirman que fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, están las pruebas documentales que por allí pasaron Sabrina Gullino y su hermano mellizo. Pudimos reconstruir el derrotero de Sabrina Gullino y encontrar y dar con su paradero, pero de su hermano mellizo no hemos podido reconstruirlo", puso relevancia.



El médico detalló en el juicio que el niño "tenía una cardiopatía congénita, que estaba cianótico y que desde el Hospital Militar, como allí no había una neonatología sino una terapia intensiva para adultos, había que trasladarlo. Al entender de las querellas, fue derivado al IPP, y según la tesitura de Berduc, desde allí debería haber sido derivado a un centro de mayor complejidad, donde debió, según sus dichos haber sido intervenido quirúrgicamente", relató el abogado, de acuerdo al o ocurrido en el debate.



"Ante la pregunta del juez de cómo podía leer el libro de producción del IPP, donde el mellizo tiene un ingreso, y un egreso del alta del mismo instituto, dijo que no lo explica, que él es un ferviente católico, y que cree en los milagros y que podría haber sido obra de un milagro lo que ocurrió con el niño", mencionó respecto del testimonio del cardiólogo. Elonce.com.