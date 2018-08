Ingreso a Paraná fue escenario de tres accidentes durante el fin de semana largo

Reclaman por medidas de seguridad vial

Este lunes, poco después de las 18, chocaron de frente un vehículo Renault Logan en el que se trasladaba una pareja, y un automóvil Dodge Shadow, en el que circulaba un matrimonio con sus dos hijas pequeñas.Las nenas, de 7 y 3 años, demandaron atención médica por heridas leves; en tanto que su madre permanecía internada en el shockroom del hospital San Martín.El sábado, cerca del mediodía, se produjo un choque en cadena que involucró a un automóvil Peugeot 207, el cual frenó para ingresar al supermercado mayorista, pero desde atrás, una Ford Ecosport chocó a un Chevrolet Prisma, el que terminó impactando contra el 207.Fueron trasladadas al Hospital San Martin una ocupante del automóvil Peugeot y la esposa del conductor de la Ford Ecosport.En tanto, en la noche del viernes, colisionaron un automóvil Volkswagen 1500 y un Peugeot 206. Producto de ese siniestro, dos mujeres hospitalizadas.Uno de los conductores que protagonizó el choque en cadena del sábado, mencionó aque son constantes los accidentes en ese lugar. "Los autos entran y salen del mayorista. Trabajo en el centro de salud de Colonia Avellaneda y diariamente asistimos a accidentes en este lugar. Hoy me tocó estar del otro lado, como paciente. Otras veces he trasladado gente", contó.En esa oportunidad, pidió que coloquen "un lomo de burro en el lugar, o un semáforo intermitente, ya que entra y sale gente continuamente del Diarco"."Nosotros íbamos despacio, como es avenida no se puede circular a más de 60 km/h. Si te frenan de golpe no se puede esquivarlo", adujo.