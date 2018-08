Una policía fue atacada por un hombre que era trasladado en el patrullero

Un hombre de 43 años de edad, domiciliado en Chajarí, quedó detenido por el supuesto delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves hacia una mujer policía de la comisaría de esa localidad, Nadia blanco.



El hecho se registró este sábado por la noche cuando los efectivos fueron alertados de que en calles Chile y Guarumba, se encontraba una persona tirada en el suelo; el móvil a cargo de la policía Nadia Blanco fue al lugar y constató que se trataba de un hombre conocido en el barrio por estar continuamente en situación de calle y con una supuesta afección alcohólica crónica.



De acuerdo al parte policial, desde el servicio de Emergencia del hospital local se informó que no se iba a trasladar a dicha persona hasta el nosocomio, porque que ya lo habían hecho en horas del mediodía de ese mismo día.



Posteriormente, se hizo presente en el lugar, una hermana del ciudadano, y solicitó al personal policial si podían trasladarlos hasta a la vivienda de su madre, por lo que los efectivos accedieron al pedido.



Pero durante el recorrido, el sujeto en cuestión se tornó agresivo y comenzó a manifestar que se quería bajar, que no quería ir en el móvil policial, por lo cual, al detener la marcha del patrullero, éste lanzó un golpe de puño a la policía Blanco impactándole en el pómulo izquierdo.



No conforme con esto, cuando descendió del vehículo, la policía intentó detenerlo y fue en ese momento en el que recibió otro golpe sobre el labio lado izquierdo.



Según informaron desde la fuerza, cuando se logró dominarlo, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a dependencia policial, todo ello en presencia de su hermana.



El Fiscal en turno, Dr. Maximiliano Larocca Ress, dispuso la detención del hombre y quedó alojado en la comisaría de Chajarí.



Cabe destacar que la oficial Blanco posee lesiones de carácter leves y se encuentra bien. (Chajarí al día)