Malvivientes desvalijaron una vivienda aprovechando la ausencia de sus moradores

Malvivientes desvalijaron una vivienda ubicada sobre calle Anselmi, en el barrio Mosconi 3 de Paraná. Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, los sujetos aprovecharon que sus moradores habían viajado por el fin de semana largo, para perpetrar el robo.



"La investigación sobre los posibles autores del hecho está bastante avanzada y solo se aguardan los informes de Criminalística respecto a los rastros de huellas digitales para solicitar los allanamientos correspondientes", adelantó el subcomisario Emanuel Morales Nieto de comisaría quinta con jurisdicción en la zona.



De acuerdo a los datos que comentó el funcionario policial, los malvivientes ingresaron por el portón del frente de la casa.



Encarecido pedido de la damnificada



En tanto, a través de las redes sociales, circuló el encarecido pedido de la dueña de la casa robada para que los vecinos no compren los elementos sustraídos.



"Gracias a la gran ola de inseguridad que estamos teniendo en Paraná, se suma que se me desvalijaron mi casa. Se llevaron tres televisores (un Noblex Smart de 50 pulgadas, un Noblex Smart de 43 pulgadas y un LC TCL de 32 pulgadas), además de una motocicleta CG Titán (GD022), un equipo de música Panasonic, dos camperas, un secador de pelo, un par de zapatillas y un videojuegos Sega Génesis", detalló la mujer. "Por favor, no los compren o den aviso al contacto 3435416422", encomendó. (Elonce)