Choque "en cadena" en Avenida Almafuerte con tres vehículos involucrados

Otro choque en la misma zona

El choque involucró a tres vehículos, cerca del mediodía de este sábado. Sucedió en Avenida Almafuerte, en la entrada de un conocido supermercado mayorista de la ciudad.De acuerdo a lo indicado, un automóvil Peugeot 207 frenó para ingresar al supermercado mayorista, y desde atrás, una Ford Ecosport chocó a un Chevrolet Prisma, el que terminó impactando contra el Peugeot 207.El Chevrolet Prisma de color gris era conducido por un vecino de Paraná. El Peugeot 207 de color negro era conducido por un hombre mayor de edad, quien era acompañado por otro, de 44 años y dos mujeres de 50 y 56 años de edad. En el vehículo Ford Ecosport de color blanco, se conducían un hombre de 39 años, quien era acompañado por una mujer de 40 años y sus hijas de 10 años y 11 años, indicaron desde la policía.Fueron trasladadas al Hospital San Martin una ocupante del automóvil Peugeot y la esposa del conductor de la Ford Ecosport.Intervino personal policial dependiente de comisaria decimoquinta y de la División Accidentodología Vial.El conductor de la EcoSport aseveró a: "Un auto quiso ingresar al Diarco; frenó de golpe y dobló `como venía`. Había varios vehículos que veníamos detrás, yo lo tenía encima al auto de adelante, y por más que pisé el freno, terminé impactándolo.Mencionó que su esposa sufrió "fractura en el brazo izquierdo".El hombre mencionó que son constantes los accidentes en ese lugar. "Los autos entran y salen del mayorista. Trabajo en el centro de salud de Colonia Avellaneda y diariamente asistimos a accidentes en este lugar. Hoy me tocó estar del otro lado, como paciente. Otras veces he trasladado gente", contó.Pidió que coloquen "un lomo de burro en el lugar, o un semáforo intermitente, ya que entra y sale gente continuamente del Diarco"."Nosotros íbamos despacio, como es avenida no se puede circular a más de 60 km/h. Si te frenan de golpe no se puede esquivarlo", adujo.Recordemos que en la noche de este viernes, personal policial dependiente de comisaría 15º, tomó intervención a raíz de un accidente de tránsito, el cual tuvo lugar en Avenida Almafuerte, en inmediaciones del supermercado mayorista. Las mujeres qeu circulaban como acompañantes en ambos rodados, resultaron con lesiones leves. Uno de los vehículos terminó volcado.