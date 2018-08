Rossi rechazó pedido de Wagner: el homicida seguirá en la cárcel de Paraná

El asesino de Micaela García había pedido su traslado al Federal y mejores condiciones de alojamiento en Paraná. Había argumentado su temor a ser agredido por otros internos.



El magistrado recientemente sometido a jury por liberar a este mismo reo que luego cometió femicidio contra Micaela García, argumentó que no puede resolver el pedido ya que el femicida aún está a cargo del tribunal de Gualeguay que fue el que lo condenó.



Wagner, quien cumple la pena de prisión perpetua en el penal Nº 1 de Paraná, exigió mejores condiciones de alojamiento y había argumentado su temor a ser agredido por otros internos.



Cabe recordar que el homicida, tras ser condenado, fue derivado hacia el penal de Federal donde tras una serie de incidentes con otros reclusos fue trasladado a Paraná.



El problema era que Wagner -quien se encontraba en el mismo pabellón que Daniel 'Tavi' Celis y el condenado por Trata de personas, Gustavo Alfonzo- se había transformado en una especie de guardaespaldas del procesado por liderar una banda narco. De esa manera, Wagner había confrontado a un par de presos que habían tenido conflictos con Celis, por lo que fue sancionado y llevado a Paraná.



Sin embargo, en el penal de la capital entrerriana no hubo una buena adaptación y pidió ser trasladado a un pabellón con celdas individuales aduciendo "problemas de convivencia". Se informó que una parte de la población carcelaria, con códigos muy especiales, recibió de mala manera a Wagner porque aparentemente intentó transformarse en líder de un pabellón.



Según trascendió, el Servicio Penitenciario no estaría de acuerdo con que Wagner sea derivado nuevamente a la cárcel de Federal, donde se sabe podría "hacer buenas migas" con Celis y ocasionar incidentes.



Por lo pronto Wagner seguirá en Paraná.



Fuente: Uno.