Video: Bomberos Voluntarios de Paraná monitorean incendios en zona de ruta 168

En la tarde del martes 14, se generó un incendio de gran magnitud en un campo privado en la zona santafesina del túnel subfluvial. La enorme columna de humo se podía ver desde varios kilómetros de distancia. Esto generó alarma en transeúntes que circulaban por la ruta 168.Recordemos que ese díadialogó con Juan José Martínez, director del Túnel Subfluvial lado entrerriano, quien llevó tranquilidad a los usuarios del ente fluvial, ya que el fuego "no representaba ningún problema para el túnel".Desde el amrtes, el fuego no ha cesado, aunque sigue sin representar peligro.Bomberos voluntarios supervisaron la zona con un drone, y destacaron que "no hay peligro y el humo tampoco alcanza la calzada de la ruta".Quedan focos menores en la zona.