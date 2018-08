Dos violentos asaltos a remiseros en Paraná: Uno fue a mano armada

Foto: Sala de monitoreo de remises. Crédito: Ilustrativa

Dos remiseros fueron víctimas de violentos asaltos en horas de la madrugada de este jueves en la capital entrerriana.



La subjefa de Comisaría 16, Cecilia Fabro, confirmó a Elonce TV que uno de los afectados fue un chofer de la empresa Alem.

Dos sujetos abordaron el auto, un Chevrolet Classic, como pasajeros en calle España.



Cuando llegan a calle Los Minuanes, a la altura del Club San Miguel, toman al trabajador del volante del cuello y lo despojan de la recaudación de la noche que superaba los 1.000 pesos. Además, se llevaron el celular de la víctima y las llaves del rodado.



La funcionaria precisó al programa El Despertador que los ladrones no estaban armados y que el chofer padeció un golpe en la cabeza.



Asimismo, acotó que el conductor sospechó que los pasajeros, "de aproximadamente 20 años y con gorrita" podrían tener intenciones de robo, pero que no presionó el botón de pánico para comunicarse con la base de la empresa y que la misma alerte a la fuerza de seguridad acerca de lo que estaba ocurriendo.



Amenazado con arma de fuego

El otro hecho sucedió en calle Ituzaingó. Allí despojaron al conductor de dinero en efectivo y de su celular. En este caso lo amenazaron con un arma de fuego.



Sobre este nuevo hecho de inseguridad, Hernán Ortega, Jefe de la Comisaría Quinta, relató al programa El Despertador de Elonce TV que un chofer de la empresa Oro Verde, dejó pasaje en la zona de calle República de Siria y en ese momento se le acercan dos sujetos pidiéndole el servicio. Pero como los vio sospechosos les dijo que debía buscar a otros pasajeros.



Fue en ese momento, cuando los delincuentes le exhibieron un arma de fuego, que sería un revólver, y a pesar de la negativa del trabajador, abordaron el rodado y le exigieron que los trasladara hacia calle Ituzaingó.



Cuando llegaron a destino, había una tercera persona esperando y antes de descender le robaron al remisero la recaudación de la noche (unos 1.200 pesos) y el celular.



Ortega aclaró que el hombre no fue golpeado y aclaró que si bien el remisero alertó a la base sobre estos sujetos, cuando llegó el móvil los malvivientes ya se habían ido, ya que el alerta se había emitido para el punto desde donde habían partido. Elonce.com