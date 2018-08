Había sido padre hace 40 días y lo mataron: Acusan a ocho prefectos

Los prefectos fueron detenidos este miércoles por la mañana considerados sospechosos del crimen de Cristofer "Bocha" Rego, quien murió de dos balazos el pasado domingo a la madrugada en la intersección de Ancaste y Monteagudo, cuando iba en una camioneta.En tanto, por la tarde, vecinos, amigos y familiares de Rego marcharon por las calles de Parque Patricios para pedir justicia por el joven y que se castigue a los culpables del crimen.Asimismo, denunciaron que el único testigo del hecho "fue amenazado por prefectos que fueron hasta su casa, cuando la causa tiene secreto de sumario y no tenían forma de cómo enterarse del domicilio", contó Jonathan Rego, un hermano de la víctima.Por medio de un comunicado, el Director de Violencia Institucional, Daniel Barberis, junto a la conducción de la Prefectura Naval Argentina, encabezada por el Prefecto General Eduardo Scarzello, informaron la determinación de retirar del servicio a los ocho prefectos que están detenidos e incomunicados por la justicia.Además, señalaron que se inició el proceso de exoneración de la fuerza, que es la más alta sanción aplicable.Los prefectos involucrados fueron identificados oficialmente como Guevara Díaz; Jaqueline Acosta; Javier Fernández; Pablo Brítez; Cristina López; Lucila Carrizo; Rubén Viana; y Mariano Paredes.El cuerpo sin vida de Rego fue encontrado por efectivos de la Policía de la Ciudad dentro de la camioneta chocada contra otro auto por lo que pensaron que la muerte había sido producto del choque, pero luego notaron que el cuerpo y la camioneta tenían impactos de balas.El vehículo tenía dos disparos de arma de fuego en el lateral derecho y otro en la parte trasera.Durante las primeras horas no había información, pero luego, al fiscal Daniel Pablosky, a cargo de la causa, le llegó un video de las cámaras de seguridad de la zona, en el que se ve a efectivos de la Prefectura Naval que se acercan a la camioneta, comprueban que Rego está muerto, recolectan las vainas y se dan a la fuga.El fiscal sospecha que uno de los prefectos fue el que disparó y el resto de los detenidos lo encubrió.Jorge, el papá de Cristofer "Bocha" Rego, aseguró que los prefectos le dispararon porque esquivó un control de tránsito y contó que además del registro de las cámaras de seguridad hay un testigo.Según Jorge, su hijo manejaba su camioneta en la madrugada del domingo en la intersección de Ancaste y Monteagudo, cuando se cruzó con un control de Prefectura."Se asustó porque no llevaba los papeles del auto, porque la habíamos comprado hace dos semanas y los prefectos le dispararon a los 10 metros del lugar. Lo mataron como un perro, a sangre fría" aseguró ante el canal de noticias C5N.Jorge afirmó que un amigo de "Bocha", que tomaba una cerveza en el balcón, fue testigo directo del hecho y declaró en la causa.Al testimonio se sumaron las imágenes de seguridad que muestran además que los prefectos "se llevaron las vainas del lugar"."Fue gatillo fácil. Si era un control, tenían que tener conos, chalecos, todo para identificarse y no había nada. El juzgado tiene como cinco videos entre cámaras de seguridad y filmaciones de testigos. Se ve toda la secuencia. Y además una persona vio todo, llamó al 911 y contó lo que pasó. Mi hermano se murió en la ambulancia", relató Jonathan Rego, de 29 años.El hermano de la víctima agregó: "El testigo supuestamente estaba protegido, pero ya fueron prefectos a buscarlo a la casa para amenazarlo. Si la causa tiene secreto de sumario no sé cómo pudieron averiguar el nombre y la dirección, alguien lo filtró. Vamos a pedirle al juzgado que lo proteja porque es importante".En tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se refirió en su cuenta de Twitter al hecho: "El @minseg y @PrefecturaNaval decidimos la máxima pena: exoneración a los prefectos que participaron, sin informar, del episodio donde murió Cristofer Rego. Y estamos junto a la justicia para conocer toda la verdad. Firmes cuando quebrantan la ley y la confianza de la sociedad".Según se supo, la víctima había sido padre por primera vez hace apenas 40 días y la noche en la que fue asesinado estaba yendo a buscar a su pareja a un cumpleaños.