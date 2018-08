Enfermera dio detalles del traslado de los mellizos al Instituto de Pediatría

Policiales Seis testigos declararon en la causa por apropiación de bebés en la dictadura

A pesar de que fueron seis los testimonios de la jornada, el relato de la enfermera jubilada Alicia Caminos de Baratero fue lo más importante de la audiencia desarrollada en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, ya que no sólo ratificó lo expuesto en anteriores causas sino que aportó algunos datos y conmovió a los presentes en la sala de la Justicia Federal.Si bien eran nueve los testigos previstos, ausencias por salud y por la decisión de las partes de desistir en dos casos, la lista se redujo a seis en la jornada de miércoles en el juicio que investiga las responsabilidades de los tres médicos titulares del Instituto Privado de Pediatría (IPP). Miguel Torrealday sigue siendo el único imputado que se hace presente en el TOF, mientras que David Vainstub y Jorge Rossi optan por su derecho de ausentarse.La enfermera entró a su guardia en el Hospital Militar a las 6 de la mañana del 4 de marzo de 1978: "A los bebés los conocí en el servicio de terapia. Tomé la guardia a las seis de la mañana y había dos nenitos. La (enfermera) que me pasó la guardia me dijo que eran 'NN' y me dijo 'hace esto y esto que van a venir a atenderlos'. Cuando llegó el médico que tenía la guardia (Juan Ferraroti) le expresé lo que pasaba, le dije porque yo no tenía experiencia en el tratamiento de niños porque ahí tratábamos a adultos. Él no me dijo nada, llamó al IPP (Instituto Privado de Pediatría) y le dijo que urgente traigan una ambulancia con dos incubadoras para el traslado de dos bebés, a los 20 minutos llegó la ambulancia", expresó Caminos de Baratero.El doctor Ferraroti deberá comparecer ante el tribunal unipersonal de Roberto López Arango en las próximas audiencias. La enfermera jubilada del Hospital Militar no descartó que Ferraroti haya hablado con Alfredo Berduc, quien era el médico anterior en la guardia a Ferraroti, aunque no supo precisar el momento. En este contexto el testimonio de Ferraroti puede servir para develar algunas dudas que persisten en la causa sobre el momento de la derivación al IPP de los mellizos. "El doctor Berduc era el que estaba de guardia el día anterior, pero él había andado en el hospital", aseguró la enfermera.Uno de los puntos que restan develarse es la identidad del médico del IPP que fue con la ambulancia a buscar a los mellizos al Hospital Militar. Caminos de Baratero aseguró no recordar de qué médico se trataba, pero lo caracterizó de "un médico de estatura normal y delgado". "Fue un profesional del IPP el que habló con Ferraroti. Él tomó la decisión en solitario, en el servicio de guardia estaba él solo", reaseguró.En relación al registro de los mellizos como NN, Caminos de Baratero dijo que "en el ingreso, que estaba en la historia clínica, estaban inscritos como NN, no sabíamos quiénes eran ni como se llamaban".La enfermera tuvo dos horas en la sala de terapia del Hospital Militar con los bebés ahí. Según su relato, la derivación al IPP se hizo alrededor de las 8 de la mañana. Durante ese tiempo que ella atendió a los mellizos, relató: "La nena estaba perfecta. El nene varón era más descompensadito, tenía menos defensas, era más chico, uno lo veía más indefenso. La gordita era más activa. Los dos estaban en una misma incubadora". Explicó que esto último implicaba estar de cerca en el cuidado de los bebés, porque el varón "necesitaba calor" pero la "otra beba estaba normal". "Había que subir y bajar constantemente para mantenerlo. Pero cuando lo llevaron al IPP ya fueron cada uno en su incubadora", aseguró.En un momento, las cuestiones personales de la testigo y su compromiso con la verdad provocó la emoción de muchos de los presentes. De hecho, el propio Torrealday lloró mientras Caminos de Baratero expresaba que su presencia ahí se hacía, incluso, desobedeciendo a sus hijos: "El médico no me permite venir acá y pasar por esta situación por mi estado de salud. Hoy no saben mis hijos que estoy acá, porque ellos piensan 'mi mamá no puede arriesgarse a exponerse a un tribunal a los 82 años', pero cuando se trata de un bebé de por medio siempre voy a decir la verdad y si puedo colaborar en algo para que se encuentre ese bebe, lo voy a hacer", aseguró.Luego ella comenzó a expresar lo que había hablado con las enfermeras del IPP sobre qué pasó con los mellizos luego de la derivación. En ese momento, relató que una de las trabajadoras del IPP le contó que el varón tuvo que ser derivado al Hospital San Roque y luego retornó al IPP. Esto podría explicar la incertidumbre que existe sobre qué pasó con el melli varón entre el 4 y el 10 de marzo, fecha en la que ingresa al IPP según los registros del libro de producción. Sin embargo, hasta el momento esta es la versión de una de las enfermeras y no se conoce como podrá ser valorada por el tribunal.Pero en ese momento, Caminos de Baratero analizó: "Pero eso debe estar en las historias clínicas del bebé en el IPP ¿En la historia clínica del IPP no consta que pasó con el nene varón?", preguntó la enfermera. Esas historias no constan en la causa y los médicos aseguraron que se perdieron en una inundación de un área del Sanatorio del Niño, cosa que también deberá ser valorada por el juez a la hora de la resolución.El resto de los testigos no tuvieron mayor implicancia, incluso algunos de muy corta duración. Se compuso esa lista con madres de bebés internados en la misma época en la sala de neonatología del IPP, el contador y una exempleada del Sanatorio del Niño. Las audiencias continuarán este jueves. (Fuente: Análisis)