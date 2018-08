Hay tres denuncias presentadas contra un preceptor por abuso

"Hasta el momento son tres las denuncias formales por presunto abuso", señaló el representante del Ministerio Público Fiscal, Germán Dri. Con la particularidad que todas coinciden en acusar al mismo "trabajador de una escuela de Concordia". Se trata de la Escuela de Jóvenes y Adultos que funciona en la escuela Salta, de calle Bolivia entre Buenos Aires y 1° de Mayo.



Ante estas presentaciones, las primeras medidas que se tomaron fueron "las de protecciones que se toman habitualmente hacia las víctimas". Para luego continuar con "la instrumentación de diferentes medios de prueba, a fin de acreditar que haya ocurrido el hecho que se denunció".



Aclarando que por el tipo de delito denunciado eran muy pocas las precisiones y detalles que se podían ventilar, el fiscal Germán Dri precisó que "todas las denuncias fueron juntas y realizadas el pasado domingo".



También apuntó que "por el momento, estamos pendientes a que las víctimas estén tranquilas y que no haya ningún tipo de influencias ni molestias" y que la medida restrictiva "está dirigida a la persona que está denunciada", que ya fue notificada oficialmente de estas medidas". Como es de rigor, "estamos en la presentación de pruebas que deben confirmar los hechos que se denuncian, para luego, si corresponde, notificar el hecho que se le atribuye" y que el implicado pueda defenderse, en caso "que avance la investigación con elementos que permitan la imputación".



Por último trajo a colación que hay una cuarta denuncia contra el celador, pero que no llega a la gravedad de las tres señaladas en esta nota. "Hay una cuarta denuncia, donde se informan otros sucesos, pero que no fue víctima directa".



El acusado es un hombre de 42 años de edad, mientras que las víctimas son tres jóvenes estudiantes, dos mayores de edad y una menor. (Diario Río Uruguay)