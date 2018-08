Abogados argumentan los motivos de la apelación al procesamiento de Varisco

Los abogados del intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira y Daniel Tavi Celis sospechado de liderar una banda narco, en un tiempo máximo de no más de 10 minutos, exponen los argumentos por los que solicitaron la revocación de los procesamientos de sus defendidos en el marco de la causa que investiga presuntas vinculaciones con el narcotráfico.Los letrados lo hacen ante los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, que integran la Cámara Federal de Apelaciones, registró"Se explicará en no más de 10 minutos, lo que se dijo en el escrito presentado hace mas de un mes", indicó Rubén Pagliotto, abogado del intendente.De acuerdo a lo que argumentó su colega, Miguel Ángel Cullen, apuntan a "la ilogicidad del juez, los razonamientos totalmente erróneos y que la prueba que tiene el juez, desencrimina a nuestro defendido".Los letrados exigen "que Varisco sea desvinculado de la causa"."Se pidió la revisión del auto de procesamiento que dictó el juez Ríos y se solicitó la revocación de su procesamiento, su sobreseimiento por falta de mérito y en caso que el auto de procesamiento sea confirmado, que se revea la medida de privación de la libertad y se conceda la excarcelación", adelantó Boris Cohen, en representación de Bordeira.