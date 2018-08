Horror: Llevó sus hijos a la escuela, su ex la esperó en la casa y la degolló

Foto 1/2 Foto 2/2 Femicidio en Curuzú Cuatiá Crédito: El Litoral

Un hombre degolló a su ex mujer y posteriormente se quitó la vida. Sucedió alrededor de las 8.30 del martes en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá.

Fue en un domicilio del barrio Alberdi en inmediaciones del cruce de las calles Vicente López y Alberdi. Un vecino que cruzaba por allí que vio los dos cuerpos sin vida en el patio de la propiedad y alertó a la Policía.



La víctima, de 42 años, minutos antes había llevado a sus hijos a la escuela. Al regresar a su domicilio, se encontró con su ex pareja que la estaba esperando, relató el periodista Pedro Giménez, de FM Total de Curuzú, en un contacto con radio Sudamericana.



Agregó que el sujeto, con quien no convivía, había tenido una relación con ella hace un tiempo y pesaba sobre él una restricción de acercamiento.



Entre la mujer y el hombre de 62 años, se habría desatado una discusión en la propiedad, que derivó en que el sujeto asesinara a su ex esposa con un arma blanca.



Posteriormente, el agresor se quitó la vida en el lugar y cuando los agentes policiales llegaron a la vivienda se encontraron con el macabro escenario.



La pareja no tenía hijos en común. El sujeto utilizó un arma blanca para cortarle el cuello a la mujer para finalmente quitarse la vida con la misma arma. La Justicia sigue de cerca las instancias del aberrante suceso.