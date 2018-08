Joven motociclista cayó del rodado y adujo que fue por un pozo relleno con broza

Una joven al mando de una moto de 70cc no advirtió la presencia de un pozo relleno con broza, perdió el control del rodado y cayó sobre el asfalto; el accidente se registró en la zona de calles San Luis y Victoria, en Paraná, en horas de la noche de este martes."La joven, por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, colisionó contra un pozo y cayó al asfalto. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad. Fue trasladada al hospital para su atención por un golpe en la rodilla", explicó a, Sebastián Villamonte de comisaría segunda.En la oportunidad, se supo que la joven accidentada, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad.