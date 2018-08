Extendieron la prisión preventiva al hombre que encadenó a su pareja

A Juan Carlos Álvarez, el hombre acusado de mantener cautiva a su mujer en Sauce Montrull le dictaron otros 45 días de prisión preventiva por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, según confirmó asu defensora, Corina Beisel.Continuará cumpliendo la medida en la Unidad Penal I de Paraná. "Hemos concurrido a una audiencia en la cual al juez de Garantías, (José Eduardo Ruhl) no acudió al pedido de la Fiscalía de prolongar la prisión preventiva por 90 días, pero sí entendió que la misma debía prorrogarse por 45 días", explicó la abogada.Sobre la tipificación del hecho, expresó que "la misma puede cambiar" y ratificó que su cliente "se ha abstenido de declarar. Entendemos que pueden ocurrir algunas circunstancias que afecten su situación de culpabilidad. Vamos a solicitar medidas probatorias. Estamos a la espera de algunos elementos", adelantó la letrada.Consideró que todavía no se reunieron los elementos para imputar al acusado "en la extensión que lo ha hecho el fiscal. Todavía no está consolidada la imputación como tal para requerir la elevación de la cauda a juicio"Un grave episodio de violencia de género que padeció una mujer de 34 años, junto a sus tres hijos, los cuales permanecieron cautivos "durante un tiempo prolongado" en el interior de una vivienda de Sauce Montrull.El caso se conoció en mayo pasado, cuando la mujer logró escapar.En aquel momento, en la vivienda se secuestraron candados con sus llaves, cadenas, una cámara de filmación externa, un disco rígido y, tabletas de psicofármacos que el sujeto le habría administrado a la mujer para "mantenerla dopada", según se indicó.De acuerdo a los datos a los que pudo acceder este medio, la mujer permanecía prácticamente "esclavizada" por este hombre, que la encadenaba. Tampoco le permitía el uso de celulares para evitar que pueda pedir ayuda.