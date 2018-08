Caso Leonhardt: Autopsia no arrojó anomalías y descarta mala praxis

"No se advierten conductas médicas reprochables en los profesionales intervinientes", refiere el informe realizado por el Cuerpo Médico Forense de Entre Ríos sobre la autopsia realizada a Liliana Leonhardt. "Tiene bastante pocos detalles, poca explicación, simplemente da conclusiones", dijo la hermana.



Después de 10 meses de larga espera, los médicos forenses entregaron a la Fiscalía y a la querella su informe sobre la autopsia y estudios complementarios realizados sobre el cuerpo de Liliana Leonhardt, la bibliotecaria de 51 años que falleció el año pasado tras un peregrinar que comenzó el 29 de agosto y culminó el 3 de octubre.



Finalmente se conoció el resumen de los expertos que afirman que no existió mala praxis y no hay responsabilidad médica en el fallecimiento de la mujer, que según se especifica en el informe, murió como consecuencia de una colitis isquémica aguda.



"Yo sabía que Liliana tenía isquemia intestinal, lo que pasa es que la causa de esa isquemia, a diferencia de lo que dicen los forenses, no es lo que nosotros creemos", explicó Lorena Leonhardt a ElDía, que contrató a un médico legista para que actúe como asistente técnico de la querella.



"Ellos hablan de una isquemia aguda crónica que venía padeciendo Liliana hace tiempo, cuyos síntomas son diarrea, cólicos, descompostura, y mi hermana no padecía eso, por lo que la conclusión de los forenses no nos cierra, pero estamos analizándola", apuntó.



Para la hermana de la bibliotecaria los forenses del Poder Judicial "fueron analizando la historia clínica que presentó el Sanatorio y en base a eso estamos viendo cómo llegan a esa deducción. Es una pericia muy rara. No vemos que tenga rigor científico".



Al emitirse este informe, en donde se especifica que no hubo responsabilidad de los médicos que trabajaron con la víctima, el Ministerio Público Fiscal debería enviar a archivo el Legajo que se abrió por supuesta mala praxis. La querella tiene otra posición y a pesar de que puede continuar su camino judicial de forma solitaria, se espera por la opinión del legista de parte para decidir qué hacer.



"Después de 10 meses sospechaba que iba a recibir un resultado autópsico de este tipo y que la estrategia del Sanatorio iba a aducir una enfermedad crónica, pero no pensé que los forenses iban a emitir un resultado final de autopsia que parece redactado por el Sanatorio y no por ellos", cuestionó la mujer.