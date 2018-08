Juzgan a joven acusado del brutal asesinato de su abuelo en Paraná

El tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Gervasio Labriola juzga a Fernando Daniel Moreira de 24 años quién debe responder por el delito de Homicidio calificado por el vínculo que tiene como única pena posible la prisión perpetua.



El mismo se encuentra imputado y con prisión preventiva que cumple en el penal de Victoria por el homicidio de su abuelo, Francisco Coronel de 70 años. El hecho se registró en la tarde del 7 de noviembre de 2017 en calle Darwin del barrio Nueva Ciudad, en la parte norte de Paraná.



El muchacho es asistido por la abogada Corina Beisel, y al finalizar la primera jornada se puede decir que hubo testimonios incriminatorios muy sólidos que dejaron muy mal parado al imputado, publica diario Uno.

Hay testigos, elementos de pruebas, material peritado y pocos elementos que puedan descomprimir la compleja situación de Moreira.



Coronel fue asesinado de un balazo certero a la altura de la cabeza, pero además el informe forense detalló que recibió una tremenda golpiza en varias partes de su cuerpo. Todo esto coincide con el aporte de los testigos.



Previo a esto, en el alegato de apertura los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo adelantaron que reclamarán la perpetua para el acusado por entender que hay elementos de pruebas contundentes.



Distinta fue la postura de Beisel, quien explicó que buscará la absolución por entender que es inocente Moreira, para lo cual bregará por la acusación hacia la hermana del joven, una menor de 15 años, quién a entender de la defensa es la responsable de haber gatillado el arma de fuego.

Moreira se abstuvo de declarar y tras cartón dio el testimonio el jefe de la división Homicidios, Horacio Blasón. El oficial dio detalles de la partición de la policía en el arranque de la causa, y contó que le llamó la atención el esmero de una mujer que decía que su hija había matado a Coronel.



Al finalizar la exposición, Blasón acotó que el viernes habían ido al barrio a llevar la citaciones a los testigos, y en el trámite un muchacho le informó que un vecino había presenciado el homicidio el cuál había sido efectuado por el nieto de Coronel.



Esto motivó, que hoy ese joven y el testigo en cuestión deban presentarse en el juicio a prestar declaración.



Testigo clave

El posterior testimonio fue de Estefanía Franco, una vecina de la víctima. La mujer muy compungida contó que vio cómo mataron a "Don Coronel".

Ahogada por lo que contaba, lloró un poco y tras tomar algo de agua, la testigo fue al grano. "Estaba Don Coronel quemando unas ramas, y desde mi casa (se encuentra pasando la calle a corta distancia) vi que había dos nenas. Luego llegó una mujer y una joven y comenzaron a discutir".



"Don Coronel les respondió y así lo comenzaron a agredir a manotazos y con un palo. El trató de defenderse con una rama, hasta que llegó un hombre que le apuntó con algo".



"Una señora que estaba conmigo, me dijo ese ruido es un disparo de arma, y así vi que el joven salió corriendo con algo en la mano", relató.



El fiscal Malvasio la consultó si conocía al muchacho, y respondió que no, pero indicó a paso siguiente que el joven que estaba en el banquillo de los acusados había sido el que apuntó a Don Coronel.



Cámara Gesell

Luego se dispuso escuchar y ver la Cámara Gesell a una adolescente menor de edad, vecina de la víctima. La muchachita relató casi calcado cómo fue la agresión a Coronel y la intervención de una mujer, su hija y el acusado.



La diferencia que marcó es que le contaron que el muchacho fue el que disparó. Aclaró en la charla grabada con una integrante del equipo interdisciplinario de la Justicia, que escuchó el disparo de arma de fuego.



Además hizo notar que Teresa -la madre del imputado y de la hija a quién quieren acusar- contó a gente de su entorno que iban a culpar a la menor de edad porque no iba a "quedar presa y de esa manera iba a salir rápido".



Este martes continuará el juicio, donde deberán prestar declaración el hijo de la víctima, el médico forense y una psicóloga para que informe el resultado de las pericias al imputado. El miércoles seguirá el turno de la inspección ocular, y el jueves los alegatos.