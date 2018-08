Para el abogado de Rivas, la presunta víctima número Once es "un impostor"

Gustavo Rivas regresó hoy a Tribunales para notificarse de una supuesta nueva víctima, en el marco de la causa por corrupción de menores y promoción de la prostitución.Rivas ingresó a Tribunales a las 11,59, se notificó de la denuncia, pero no declaró. A las 12,30 se retiró del lugar sin hacer declaraciones, tal como ocurrió en las visitas anteriores.El abogado acusado de corrupción de menores y promoción a la prostitución acudió una vez más a los Tribunales de Gualeguaychú, este mediodía, para declarar en torno a la acusación que realizó una supuesta víctima a fines de julio. Como en las cinco citaciones anteriores, no declaró.Gustavo Rivas fue citado en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para declarar ante la fiscal Martina Cedrés, por los dichos que brindó a fines del mes pasado la supuesta víctima número 11. Pero, como en las cinco veces anteriores, el reconocido abogado de la ciudad eligió no declarar.El que sí habló con los periodistas fue el abogado defensor, Raúl Jurado, quien calificó al denunciante como "un impostor"."Para mí no hay ninguna víctima", dijo Jurado a, y agregó que "todavía falta muchísimo para que se conozca la fecha de elevación a juicio", porque restan medidas de la propia fiscalía."Yo sigo sosteniendo que lo que se está investigando no es delito" añadió. Y cuando se le repreguntó sobre lo que se lo acusa a Rivas, Jurado dijo "en toda la causa no hay elementos" que sostengan la carátula.Al finalizar el breve diálogo y ante la pregunta si cree que pueden aparecer otros denunciantes, Jurado contestó "? me falta la A. Si la tuviera sería adivino", remarcó.