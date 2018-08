Crimen del militar: El martes trasladan al homicida desde Campana a Gualeguaychú

Policiales Supuesto autor del crimen del militar se compró un auto tras el homicidio

El martes será trasladado desde Campana a Gualeguaychú, Ariel Morales (33) detenido por el homicidio del ex teniente coronel del Ejército, José María Romero.Así lo aseguró el subjefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, Cristian Hormachea a. Según adelantó el comisario, ambién para el martes se espera el informe sobre antecedentes del hombre a quien se considera como "el responsable material del hecho"."Hay prendas secuestradas que son importantes para comparar con las filmaciones de la persona que entró a Gualeguaychú, que entra con unas prendas y se retira con otras", señaló el funcionario policial.Luego de conocido el crimen, comenzaron a investigar el entorno de José María Romero. Se sabía que conocía a su victimario porque la puerta no tenía señales de violencia y por lo tanto el hombre le había abierto a su victimario. Fue gracias a esta tarea investigativa que se llega a dar con una mujer que había realizado tareas de limpieza y que tenía parientes con antecedentes.Al parecer, el detenido había realizado trabajos de mantenimiento en el departamento de Romero durante el verano y habría notado el buen pasar económico del anciano de 84 años, que se había retirado con la jerarquía más alta del Ejército.Su estadía en Gualeguaychú coincidió con el horario de muerte de José María romero, el ex Teniente Coronel que fue hallado muerto en el departamento que alquilaba en calle San Martín al 300. Había sido su abogado el martes al mediodía quien descubrió el cuerpo, pero tras la autopsia que realizó Marcelo Benetti se determinó que el horario de fallecimiento databa de al menos 12 horas antes.El hombre bajó la guardia al enterarse de los procedimientos en Gualeguaychú y no tuvo empacho en gastar más de 120 mil pesos en la compra de un Volkswagen Gol el mismo día en que se conoció el crimen.Fue atrapado en Campana y le encontraron las tres armas y documentación personal de José María Romero. Además presenta una lesión en su mano izquierda que sería compatible con las lesiones en la víctima.El procedimiento comenzó el viernes a las 15.30 y se extendió hasta poco después de las 17.30. Durante esas dos horas se inspeccionó minuciosamente todo el inmueble y se encontraron tres armas de fuego propiedad de la víctima. Luego, en una bolsa, hallaron documentación de todo tipo de Romero, entre lo que se encontraba el DNI y el carnet de conducir de la víctima.Pero además hallaron unos 25 mil pesos, precintos del mismo tipo que le colocaron en las muñecas al cuerpo. Encontraron ropa que tendría rastros de sangre que deberá ser peritada en Paraná y la vestimenta que coincide con los registros fílmicos que la Policía secuestró en Gualeguaychú.Según publicó, algo muy importante que sucedió durante el allanamiento fue la supuesta confesión del sospechoso. Si bien esta declaración carece de validez judicial, el detenido se habría quebrado ante los policías que lo detuvieron y además se le constató una lesión en su mano izquierda que sería compatible con los golpes que recibió la víctima.