"Dejá de meter pibe preso", la nueva amenaza a jueces que condenaron a Los Monos

Sociedad Balearon a policías que custodiaban la casa del padre de un juez

Desde hace tiempo, los días se volvieron demasiados violentos en Rosario. Algo que recrudeció en los últimos dos meses con los ataques a las casas donde vivieron o viven jueces o fiscales vinculados, especialmente, a la causa de la banda Los Monos.A escasos metros del lugar del ataque, un cartel hecho sobre un pedazo de cartón y escrito con lapiz y remarcado en color dejaron un mensaje que exime de mayores comentarios: "Dejá de meter pibe preso". Y en letras más chicas, otra advertencia: "Por que va a ser peor".No es la primera vez que, tras una balacera a alguna propiedad cercana a los jueces se ese tribunal, dejan una nota intimidante, relacionadas a la familia de la jueza, que ya no vive en Rosario.Es que el sábado pasado, en el ataque a tiros perpetrado contra un edificio en Libertad al 300, que conmovió barrio Martin. En ese lugar vivió, hace varios años, la familia de la jueza Marisol Usandizaga.Y cerca del lugar donde sucedió se encontró el primer cartel amenazante con un mensaje que no dejaba lugar para la duda: "Con la mafia no se jode".Pocas horas después, ya en la madruga del 27, sucedió lo mismo contra fachada del edificio de Dorrego 1615, donde el "Vasco" tenía su estudio. La torre lleva el nombre de "Marisol".Se sumó el del sábado pasado en barrio Martin. Y tuvo su correlato esta madrugada cuando tirotearon el edificio lindero al lugar donde vive el expresidente canalla, padre de la jueza.