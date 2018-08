Sujeto con domiciliaria propinó brutal golpiza a discapacitado para robarle

Tiburcio Talavera, dueño de una despensa en República Oriental y Rodó, de la ciudad de Gualeguaychú, fue sorprendido mientras dormía y tras ser maniatado, fue brutalmente atacado a golpes de puño por un delincuente que le pedía dinero. El hombre terminó hospitalizado. El agresor desclavó una chapa del techo y logró ingresar a la casa, que está junto a la despensa. Tiburcio, de 59 años, tiene una pensión por discapacidad. El delincuente, de aproximadamente unos 40 años, ya fue detenido y se trata de un sujeto que una prisión domiciliaria, que no respetó.



Un familiar de Talavera, contó que "mi primo estaba durmiendo, el tipo desclavó una chapa del techo y después lo maniató y empezó a golpearlo y a apretarle el cuello. Un vecino fue quien escuchó los gritos desesperados de Tiburcio y pudo llamar a la Policía". El propio Tiburcio Talavera, aun aturdido por la situación de la que fue víctima, dijo que "me pedida plata, quería plata y me decía que si no le daba, me iba a matar, me golpeaba con la mano, me pegó mucho. Yo no tengo plata pero él no me hacía caso y me pegaba y me pegaba".



Talavera tuvo que ser atendido en el Hospital Centenario durante unas horas por los golpes que recibió. Luego fue dado de alta.



El primo de Talavera explicó que "Tiburcio vive solo y nosotros, sus familiares enfrente de dónde él tiene una pequeña despensa en la que vende unos pocos productos y así se ayuda para subsistir, porque la pensión por discapacidad que cobra es de apenas 5000 pesos mensuales. Si los vecinos no llaman a la Policía, este delincuente lo mataba, es un joven que vive en la zona y que tiene una condena de un año y ocho meses que cumplía en la casa".



De acuerdo a lo que contó el familiar de Talavera, "esta madrugada vino la Policía y se llevó a este tipo, ahora está preso. Se quiso escapar por los techos, pero lo agarraron". (Radio Máxima)