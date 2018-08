Violador que salió con condicional drogó, violó y embarazó a su hija de 17 años

. Por ese abuso fue condenado a ocho años de prisión, y a mediados del año pasado le dieron la libertad condicional al cumplir los dos tercios de la pena.Esto permitió que la chica develara el abuso y, finalmente, el hombre fue acusado por la fiscalía. Ahora, admitió su responsabilidad para evitar ir a un juicio por jurados, por lo que. Está detenido con prisión preventiva.La historia es aberrante desde todo punto de vista, no sólo por el tipo de delito y el dañó que les ocasionó a sus hijas, sino porque además repitió un patrón, lo que pone en evidencia que la reinserción social de los violadores no suele resistir análisis. La reciente experiencia con la reincidencia del abusador de la meseta, Agripino Rubio, ya había dejado un antecedente más que importante, y ahora se suma otro más.De acuerdo con lo que el diariopudo reconstruir de este caso, que ocurrió en Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, el hombre abusó de una de sus hijas cuando tenía 16 años, en 2012., que se cumplen en 2020. Durante el transcurso de la pena, tuvo un comportamiento casi calcado al del resto de los agresores sexuales que están tras las rejas. Gozó de buena conducta y evitó mantener contacto fluido con otros presos. Fue así que,y los informes del gabinete psicológico lo debieron favorecer para obtener dicho beneficio, porque a mediados de 2017 salió en libertad y volvió a su casa en Plaza Huincul.Trascendió que la actual víctima, de 17 años, es hija del violador pero con otra pareja. De hecho, la joven no conocía a su padre, pero al recuperar la libertad y por una cuestión de identidad, ella quiso saber de su él y fue así como inició el acercamiento y logró establecer el vínculo.Aprovechando la confianza que le generó, en noviembre del año pasado, en medio de una cena,Producto de ese abuso, la chica quedó embarazada y a principios de este año sufrió un aborto espontáneo que la ayudó, junto con el apoyo de su mamá, a poder develar el episodio sufrido.De inmediato, el fiscal Gastón Liotard en conjunto con la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente avanzaron en la acusación por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y se le dictó la prisión preventiva. El martes, en una audiencia de control de acusación se terminó llegando a un acuerdo parcial por el que el hombre admitió su responsabilidad para evitar llegar a un juicio por jurados. El acuerdo suscripto fue homologado por la jueza Patricia Lupica Cristo.La pena por este delito va de 8 a 20 años, a los que hay que sumarles la reincidencia del agresor sexual, que estaba en libertad condicional, por lo que se presume que podría pasar entre 14 y 17 años tras las rejas.