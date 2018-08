Asalto a inmobiliaria: Ladrón gatilló dos veces a empleado y se alzó con $30.000

Pudo haber sido una tragedia. Elreveló aqueDebido a su angustia por el episodio que le tocó vivir, prefirió no brindar declaraciones a la cámara pero si contó lo sucedido a nuestra movilera.Según los dichos del empleado,, y detrás de ella,Luego, el malviviente se dirigió al lugar en el que estaba sentado el empleado, y detrás del escritorio,para luego, obligarlo a recostarse sobre el piso.El sujeto abrió un cajón del escritorio y. Suma que podría elevarse porque el responsable de la inmobiliaria aún no había realizado el arqueo de caja.El empleado de la inmobiliaria fue auxiliado por un cliente que escuchó sus gritos.Sobre el estado de salud del trabajador, se supo que está angustiado por lo que vivió,La investigación está en manos de la Fiscalía en turno y ya se le dio intervención al personal de Criminalística para el posible levantamiento de huellas "ya que esta persona trabajo a cara descubierta y sin guantes", confirmó a, la jefa de comisaría segunda, Eliana Galarza.En tanto, tras un relevamiento se confirmó que no hay cámaras de seguridad en la zona. "El hecho ocurrió en una zona cercana al microcentro, y", comentó al respecto.En la oportunidad,conoció la preocupación de vecinos de la zona por losque se registraron esta semana. "Se está tornando una zona insegura", alertaron.