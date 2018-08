Apropiación de bebés en la dictadura: "Son hipótesis que no fueron comprobadas"

Policiales Conmovedor relato de Sabrina Gullino sobre la búsqueda de su hermano mellizo

En la tercera audiencia del juicio que busca esclarecer la responsabilidad de los médicos del Instituto Privado de Pediatría (IPP) en la sustracción y sustitución de la identidad los mellizos hijos de los militantes montoneros detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, solo estuvo presente el médico Miguel Torrealday, ya que los otros dos acusados, David Vainstub y Jorge Rossi, hicieron uso de su derecho para no presenciar el debate oral.En la oportunidad, su abogado defensor, Walter Rolandelli, anteanticipó que la de este miércoles será una "jornada corta con testigos jugosos, porque declaran enfermeras del Hospital Militar de aquella época, de 1978, para saber qué pasó con estos chicos que supuestamente nacieron ahí"."Es la primera vez que las vamos a escuchar porque no declararon en la etapa de instrucción, sino que sus testimonios fueron introducidos en la causa Fuerza Aérea", indicó el abogado de Torrealday."El testimonio de Sabrina fue muy duro para ella, por lo que le tocó de vivir; y si bien estamos del lado de en frente, sentimos mucha tristeza por lo que le pasó", comentó, al tiempo que apuntó: "Las enfermeras no dejaron ninguna certeza de si los chicos estuvieron o no. Son todas hipótesis que no han podido ser comprobadas".Cuando se le consultó si su defendido declarará en el juicio, éste comentó: "A pesar de sus problemas de salud, está tranquilo de su inocencia y muy entero. Siempre quiso colaborar, se reunió con Estela de Carlotto, y en su oportunidad le dijo que podrían haber sido estos chicos que pasaron, pero no hay certezas de nada".