Operativo de seguridad por Patronato-Colón: Cómo será el ingreso a las tribunas

Desde la Policía de Paraná brindaron detalles acerca delel sábado 11, en el estadio Presbítero Grella de Paraná.Desde la Jefatura Departamental de Policía Paraná se informa a la población las principales pautas de seguridad que se aplicarán "teniendo en cuenta el marco de público que concurrirá como así también las expectativas que este evento ha generado", aseveran.: El mismo será abierto al público a partir de las 15:45, dos horas antes del inicio del encuentro.: se podrán adquirir durante los días previos previstos e informados por el Club hasta el inicio del evento, debiendo ingresar los simpatizantes por calle Grella.: el tránsito vehicular y por cuestiones de seguridad estará restringido durante el desarrollo del Operativo de Seguridad en lo que hace a las calles Grella (entre Churruarin y Saravi) y San Nicolás (entre Grella y Ayacucho), esto es, en las adyacencias al estadio.Se dispondrá dedesde una hora antes del inicio del evento y hasta una hora posterior a la finalización del mismo (los cuales se levantarán durante el desarrollo del evento si las circunstancias así lo permiten) en:Se invita a los vecinos que se encuentren dentro de los cortes móviles a que se acerquen a la Comisaría 4° a los fines de solicitar la identificación de vecino y de esta manera evitar inconvenientes en los cortes en caso del ingreso/egreso de vehículos particulares.-para aquellas personas que concurran al estadio, los cuales estarán ubicados en San Nicolás y Ayacucho y San Nicolás y Grella para el ingreso a las Tribunas Populares Grella, San Nicolás y Ayacucho, en tanto que, por calle Grella se dispondrá lo mismo para el ingreso al sector de platea.: A los fines de facilitar la dinámica de ingreso de las personas que concurran al estadio, se ha dispuesto que las mismas puedan hacerlo por calle Grella (proveniente de Churruarin o de Alte. Brown) y por calle San Nicolás (proveniente de Ayacucho o Grella), reiterándose la concurrencia con entradas y DNI.En el caso de las entradas, se hace saber que las personas que concurran al estadio deberán hacerlo con la entrada que corresponda, en caso de detectarse personas con entradas que no corresponda (por ejemplo personas mayores con entradas de menores, caballeros con entradas de damas o jubilados, etc.) se retendrá la misma, se invitará a la misma a retirarse y serán informados al sistema de admisiones y restricciones para el ingreso a estadios de fútbol."Conforme fuera informado por el área de seguridad de la Súper Liga, no se encuentra habilitado el ingreso de público visitante o neutral", relatan desde la fuerza.: Los medios de prensa que se encuentren debidamente acreditados y autorizados deberán hacer ingreso por calle Grella conforme se venía realizando debiendo ingresar por el portón de la Secretaría del Club previa acreditación por la entidad, destacándose que conforme fuera informado por la dirigencia del Club Patronato, las acreditaciones son intransferibles e individuales, esto es, una persona por acreditación.: Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 mts. al Club, de detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente Expediente con intervención del área municipal que corresponda.-: Conforme ya fuera anunciado, no se podrá ingresar al interior del estadio con:, como así también de banderas con colores y leyendas referidas al Club (excepto aquellas que contengan mensajes ofensivos, discriminatorios, religiosos, etc.) de mano o con bastidores plásticos no mayor a 2 mts. En el caso de las personas que concurran con banderas con superficie mayor a 1 por 1,50 mts. se solicita concurrir con anticipación a los fines de agilizar el ingreso y control.-Asimismo,el cual se ha ajustado a las características del evento y la ubicación y emplazamiento del estadio".