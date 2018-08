Robaron en peluquería: "Hasta el rociador me llevaron", contó la trabajadora

"Me cortaron las manos"

Delincuentes ingresaron a una peluquería ubicada en la intersección de calles Garrigó y Santos Domínguez de la ciudad de Paraná. La propietaria del local se mostró muy afectado por el hecho vivido ya que le llevaron lo que serían sus elementos de trabajo.Noemí contó a Elonce que los vecinos le avisaron del robo en su local y desde la Comisaría Tercera le dijeron que se tenía que presentar en el lugar porque lo habían abierto. "Cuando llegué, me encontré que abrieron y me robaron todo", dijo.La peluquera señaló que "todas las herramientas de trabajo, las cosas esenciales para los peluqueros, porque sin una tijera y sin el peine, no podemos trabajar", afirmó la víctima del robo."Siento como que me cortaron las manos, porque se robaron las máquinas de cortar el pelo, el peinador, los cepillos, tinturas y hasta el rociador me llevaron. Las cosas que usamos todos los días", remarcó Noemí en diálogo con Elonce y sostuvo que "para entrar forzaron la puerta para ingresar, hicieron palanca", explicó.La peluquera de calle Santos Domínguez, señaló a Elonce que en el local "no había dinero, solamente era cambio, eran unas monedas prácticamente", dijo Noemí y agregó que "los policías me dijeron quizás, los ladrones robaron muy rápido porque encontraron cosas en el piso que se les cayeron cuando se fueron"."Las cosas que se robaron son específicas y solamente, le puede servir a otros peluqueros. Por eso, pido que si se las ofrece, que no las compren. Me dejaron sin nada", dijo Noemí y agregó que es el primer robo que sufre en el local, donde abrió su peluquería hace siete meses.En referencia a la continuidad de su trabajo, la peluquera agradeció la solidaridad de sus colegas que "me van a prestar algunas herramientas como para salir del paso y poder seguir trabajando", dijo Noemí y agregó que "son cosas caras, una tijera no baja de mil pesos y se llevaron también, la buclera, una máquina para cortar, una planchita, los cepillos, el peinador, la cafetera y la patillera", contó.Además, la peluquera contó que al enterarse del robo, "una vecina vino y me regaló una buclera. Un gran gesto", destacó la mujer y sostuvo que "para mi es alguien que conoce de peluquería o alguien que se iba a instalar su local y se llevó las cosas que le hacían falta, porque se llevaron hasta lo mínimo, como el rociador", concluyó Noemí. Elonce.com