Encaró a los que supuso le habían abierto su auto y lo asesinaron a puñaladas

El muchacho estaba en la casa de su novia cuando, al salir a la calle y a la altura de Edison al 150, vio su auto abierto y con claras evidencias de robo. Preguntó entre el vecindario quien podría haber sido y así recibió referencias sobre tres personas. Fue hasta la casa donde le dijeron que se encontraban los ladrones y se trenzó en una dura pelea a los puños, hasta que uno de los que allí estaban sacó un cuchillo y le asestó a Núñez varias heridas en el tórax. El joven mal herido fue llevado por otros vecinos al hospital Anselmo Gamen, lugar en el que falleció minutos después de las 16.



Cuando los efectivos de la división Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) a cargo del comisario Diego Sánchez, llegaron al lugar detuvieron a uno de los sospechosos, Jonatan C. y entrevistaron a la novia de la víctima, Micaela V.



Ella sostuvo que su novio se peleó con Jonatan C, de 21 y con dos personas más que se fugaron. En tanto Jonatan C. fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña con una herida cortante en el tórax y quedó internado con custodia policial en el mismo hospital.



Jonatan Núñez, la víctima, era oriundo de la zona de Rouillón al 2100 y mientras estaba en la casa de su novia pasando la tarde vio que su auto había sido abierto y robado. Las preguntas sobre los responsables lo llevaron a una casa de calle Edison, ubicada a unos treinta metros de la vivenda de los padres de su novia. Los tres hombres jóvenes que viven allí salieron y comenzaron a discutir con Núñez, hasta que aparecieron los cuchillos. Núñez resultó el más lastimado con al menos "cuatro o cinco heridas", como relató un vecino.



El fiscal de Homicidios Dolosos, Luis Schiappa Pietra, ordenó distintas entrevistas a los testigos y así, mediante la descripción física y un paradero determinado se pudo detener a uno de los tres, Jonatan C, en las inmediaciones al lugar del homicidio.



El barrio de Edison al 100 es un asentamiento irregular que baja al río, en la zona norte de Villa Gobernador Gálvez. Son pasillos que se bifurcan y dan paso a otros corredores estrechos que los atraviesan. Anoche los vecinos no querían comentar mucho lo sucedido y miraban hacia otro lado cuando la pregunta era directa. Los presuntos sospechosos que se encuentran prófugos son muy conocidos en la zona y algunos allí los ligaron con distintos robos menores.



