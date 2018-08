Apropiación en la dictadura: médicos imputados se abstuvieron de declarar

La audiencia tuvo como principal elemento la resolución sobre una pericia caligráfica de Gendarmería Nacional sobre los registros del IPP durante el mes de marzo de 1978. Según estos resultados periciales, fueron tres caligrafías distintas las que anotaron cada ingreso de los mellizos y su posterior egreso. Se resolvió entre las partes y con la anuencia del juez Roberto López Arango, solicitar historias clínicas de la época al IPP y al Hospital San Roque del cual Torrealday era el jefe del área de Neonatología. Se busca determinar quiénes elaboraron esos tres registros diferentes y en la comparación saber si fue alguno de los médicos propietarios del IPP o distintos empleados de la planta del personal.Amparándose en sus derechos, los tres imputados en la causa decidieron abstenerse de declarar "aunque señalaron que lo van a hacer en el transcurso del debate oral y antes de que produzcan los alegatos". Así lo establecieron en conjunto con sus abogados defensores: Walter Rolandelli y Franco Azziani en representación de Torrealday; Miguel Cullen y Andrés Bacigalupo como defensores de Vainstub; José Velázquez y Cristhian Panceri como abogados de la defensa de Rossi.Lo que se resolvió en la primera audiencia fue una cuestión preliminar planteada por la querella, en la cual se solicitó la ampliación de una pericia caligráfica realizada por Gendarmería Nacional.En diálogo con, Marcelo Boeykens, querellante en representación de Sabrina Gullino, hermana del mellizo desaparecido; explicó que se "pidió que se amplié una prueba pericial, cuyos resultados habían estado el 2 de agosto y que tiene que ver con una pericial caligráfico sobre los libros del IPP, donde consta el ingreso de Sabrina Gullino como NN Soledad y su posterior egreso como dada de alta y un ingreso posterior de quien es el mellizo de Sabrina, como NN López. La pericial dio como resultado que hay tres caligrafías distintas, y solicitamos que se amplié y se intente corroborar con grafías de los médicos imputados con manuscritos de aquel entonces".El objetivo de la ampliación solicitada por la querella y confirmada por el juez, es poder comparar registros de aquella época de los tres imputados y del personal que se desempeñaba en el IPP durante el tiempo donde se cometió el delito. Para esto se determinó la solicitud de distintas historias clínicas al propio IPP y al Hospital San Roque, donde Torrealday ejercía el rol de jefe del área de Neonatología, con el objetivo de obtener documental que incluya la caligrafía de los imputados y el personal del IPP de la época y así compararla con los registros que obran como prueba en la causa. Se busca saber si los médicos escribieron algunos de esos registros para probar que los profesionales sabían de la estadía irregular y posterior dada de alta de los bebés dentro del IPP.Se pasó a un cuarto intermedio hasta las 9 donde comenzarán las testimoniales. En tal sentido, Boeykens, adelantó que se espera la presentación de Sabrina Gullino, Sebastián Alvarez y las enfermeras del hospital Militar, las cuales "son la prueba fundamental para poder reconstruir el paso de los mellizos tanto por el hospital Militar como el IPP".La querella se completa con Lucía Tejera, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Sofía Uranga, HIJOS y otros representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que irán rotando cada día.Por su parte, el abogado Miguel Ángel Cullen, defensor del Dr. David Vainstub, manifestó aque "lo novedoso de esta jornada introductoria fue que la querella planteó la pericial del libro de producción, a lo cual adherimos. No tenemos ningún inconveniente, incluso vamos a aportar mayores datos para que se haga la pericial y se pueda determinar, si es posible, la caligrafía de quien haya anotado los nombres en el libro".Consultado sobre si Vainstub ya a prestar declaración durante el juicio, Cullen recordó que "ya declaró. No olvidemos que se trata de una persona de 85 años con severísimos problemas de salud y de audición. Veremos la conveniencia y el estado de ánimo que tiene y si no se incorporará la declaración que ya hizo".Tras ello, recordó que en la misma, manifestó "la total ajenidad a este tipo de hecho tan aberrante", y destacó que su defendido, "siempre prestó colaboración y su hijo formaba parte del cuerpo de antropólogos, siempre se han comprometido con la averiguación de la verdad y por eso somos los más interesados en que se aclare todo, no sólo para que se aclare que no tiene nada que ver con la apropiación de niños y para que se sepa qué pasó".