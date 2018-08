Lo asaltaron, ataron y torturaron de manera aberrante en sus partes íntimas

Torturado en sus genitales

Complicada situación

Riesgo de amputación

Todos los consultados, médicos, ex funcionarios policiales, enfermeros, colegas periodistas tuvieron la misma reacción y respuesta: "es la primera vez que veo tal aberración".El hecho se habría producido antes de la medianoche del sábado, cuando tres individuos, encapuchados ingresaron a un domicilio del Barrio Sacachispas de la ciudad de Chajarí y a punta de cuchillo, amenazaron al hombre de 49 años que se encontraba en su interior. Le pedían insistentemente la plata, cuestión que el hombre les explicaba que no tenía dinero.Lo inesperado y lo peor lo hicieron después, cuando lo ataron a una columna y ante la insistente negativa del hombre que no tenía nada para entregarles, los delincuentes tomaron una tuerca y se la colocaron en la base del pene y lo dejan abandonado a su suerte.El hombre logra desatarse y se dirige al Hospital donde cuenta su experiencia, pero quizás por vergüenza no dice lo que le habían colocado en sus partes íntimas, hasta la llegada del médico policial quien constata semejante situación y por esas horas, el miembro ya estaba inflamado, por lo que se tuvo solicitar la ayuda de Bomberos Voluntarios, indicóEn el lugar los servidores públicos y con una amoladora lograron cortar la tuerca y salvar al hombre, le colocaron gasas húmedas en toda la zona, para evitar la quemadura, se solicitó la presencia de un anestesista que se apersonó en el lugar para ser parte de la operación."Fuimos herreros por un momento pero salió muy bien", le confió un profesional que fue testigo de la operación y agregó "terminamos a las 2 y media de la mañana, sin ningún problema para este pobre hombre", remarcó.Ante la pregunta de Tal Cual si esta situación persistía más horas, el mismo profesional nos decía "se iba a necrosar el pene por falta de circulación, las vía urinarias eran obstruidas, es decir que podíamos terminar en una amputación del pene", afirmó el profesional.Con respecto a la investigación Tal Cual pudo saber que por lo menos 9 personas fueron trasladadas a la Comisaría local, no confirmándose todavía cuantos quedarán detenidos, ya que deberán declarar ante el Fiscal de Turno.