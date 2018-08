Hartos de los robos: Vecinos de Pueblo Belgrano protestarán por la inseguridad

Vecinos de Pueblo Belgrano dicen que están hartos y que los robos ya parecen mudanzas. "Tienen una manera de operar donde te das cuenta que no solo hicieron inteligencia sino que tienen hasta la camioneta para venir y llevarse las cosas. Llegás a tu casa y te han llevado hasta lo que tenés colgando en el techo", cuenta un hombre enojado.

"Tenemos miedo hasta de salir a hacer las compras. En 15 o 20 minutos te llevan todo y no lo recuperás más", agrega otra mujer.



En los últimos días, han tenido al menos 15 hechos delictivos y pese a haber mantenido una reunión con el intendente y la policía, sienten que la situación no ha cambiado y piden respuestas, publicó Máxima.

Por eso, este domingo, a las 15 horas, se concentrarán en la esquina de la curva Fiorotto para manifestarse públicamente y buscar soluciones entre todos. Se invita a todos los vecinos, no solo aquellos que han sido víctimas, también a los que no quieren integrar esa lista.

Las víctimas de los robos aclaran que no tienen ninguna intencionalidad y que solo los mueve la protección a sus bienes y seres queridos.