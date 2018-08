Comerciante contó cómo fue la persecución de los ladrones que lo asaltaron

En torno al asalto a mano armada perpetrado por cuatro delincuentes en el autoservicio JB, ubicado en Chabrillón y Bolivia de la ciudad de Concordia, el propietario del comercio le describió a nuestra página los detalles del atraco y de la maratónica persecución que realizaron los empleados detrás de la moto donde se desplazaban dos de los cacos. El comerciante reconoció que la inseguridad en esa zona es cosa de todos los días.



Sobre lo ocurrido, Ricardo Crisel, propietario del autoservicio, le dijo a El Sol que "yo no estaba pero lo que me contaron los chicos es que cuando quisieron acordar un tipo les estaba apuntando a la cabeza al cajero. Había tres clientes y les dijeron que se quedaran quietos y ahí en ese momento entró un segundo delincuente armado, dio la vuelta, entró a la caja y sacó la plata, luego se fueron. Fue todo muy rápido. Después salieron: dos entraron armados y dos esperaban afuera en dos motos en marcha", describió asombrado. Se cayeron de la moto "Juan, el empleado, el cajero y Mario, salieron a correrlos en un auto -contó Crisel- y ahí los persiguieron y colisionaron en H. Yrigoyen y Salto Uruguayo, donde se cayeron de la moto y salieron corriendo, uno con la mochila, no se si ahí se llevaban la plata o la tiraron en otro lado, la verdad es que no sé pero eran unos $3.000 que habían sacado".



Del mismo modo el comerciante detalló que "tras caerse los dos chorros, ahí nomás abandonaron la moto, uno salió corriendo para el lado de la cancha del Ferro, que está sobre calle Salto Uruguayo, y el otro por calle La Rioja, para el lado de del centro y lo atraparon en Pellegrini y Rocamora. Por lo que sabemos, el que atraparon sería un tal Kun Cristian, de 19 años, pero la Policía no me dijo nada. Ahora llamó el fiscal a uno de los testigos para poder corroborar la denuncia para supuestamente pedir una prisión preventiva", comentó. "Los tipos estaban dado vuelta" "Acá es la primera vez que nos pasa algo así -aclaró Ricardo- pero la verdad es que estábamos esperando. Asaltaron la semana pasada en un lugar cercano, ayer a la tarde en la esquina (por el viernes) un hombre fue víctima de los chorros cuando bajaba del colectivo, así que la verdad es que estábamos esperando el momento", señaló.



"A nosotros nos robaron y uno puede tomar recaudos del efectivo pero en un descuido entra un chorro de estos y aunque no lo quieras, aunque no tengan intensiones se le escapa un tiro y te mata o te matan un empleado, porque la verdad es que los chicos me comentaron que los tipos estaban dado vuelta", afirmó el comerciante.

Además, reconoció a El Sol que "la inseguridad en esta zona es cosa de todos los días. A tres cuadras asaltaron a un comerciante, le entraron al depósito, las cámaras filmaron y después los tipos andaban sueltos".