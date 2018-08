Probation para conductor que protagonizó un choque fatal en la ruta 9

El pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por los abogados de Walter Jorge Schreiber acusado del delito de Homicidio Culposo fue acompañado por la Fiscalía y aceptado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.



La probation para Schreiber será por tres años, durante dos de los cuales deberá realizar reglas de conductas, además del pago de un dinero.

El planteo fue presentado por la abogada Paula Montefiori, representante del acusado. El fiscal Ignacio Aramberry no se opuso, así que en caso de no cometer un nuevo delito durante los tres años el caso se cerrará y al imputado no le quedarán antecedentes penales. El siniestro vial y las pericias El accidente fatal ocurrió el lunes 27 de noviembre de 2017, alrededor de las 20.40 cuando Carlos María Klocker circulaba en un tractor Massey Ferguson 1475 sin dominio colocado, por ruta provincial Nº 9, a la altura del kilómetro 12, cerca del complejo Ojo de Agua, llevando dirección sureste y fue embestido por una camioneta.



Según las pericias la máquina agropecuaria resultó violentamente chocada en el sector posterior (desde atrás) por una camioneta Nissan, modelo Frontier NP 300, conducida por el imputado Schreiber.



La reconstrucción pericial de ambos vehículos determinó que llevaban la misma dirección, mientras que la camioneta circulaba a exceso de velocidad sobre la velocidad permitida de 80 kilómetros por hora, en una conducta imprudente evidenciada en la circunstancia de conducir la unidad bajo los efectos del alcohol en función de que arrastraba enganchado al mismo un trailer el cual transportaba una lancha de casco blanco.



Como consecuencia del impacto la víctima salió despedida del tractor y golpeó fuertemente sobre la cinta asfáltica y terminó en la banquina, quedando allí el cuerpo sin vida de Klocker.



Por otra parte se conoció que hay un juicio civil y que la familia de la víctima aceptó lo que resolvió la jueza Barbagelata, o sea que todas las partes estuvieron de acuerdo con cerrar la causa con una probation.



Fuente: Uno.