Casación confirmó la condena perpetua para el asesino de Josefina López

Por unanimidad, el tribunal integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti determinó que queda firma la máxima condena para el asesino de Josefina López.Juan Carlos Acuña, conocido como "Víbora" fue encontrado culpable por "Homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio" contra la joven de Concordia, a quien descuartizó en el año 2015."Era lo que esperaba, gracias a la Justicia. Podemos decir que la justicia existe, que se hizo justicia por Josefina y que sigan avalando todos los casos como éstos que han pasado y Dios quiera que no sigan pasando", afirmó aRosa Blanco, la madre de Josefina minutos después de la lectura del fallo del tribunal."Estoy feliz porque se hizo justicia por mi hija y va a descansar en paz, eternamente. La recuerdo como la mejor hija del corazón, si bien no soy su mamá biológica, la amaba como si fuera mía y la voy a amar siempre", dijo la mujer para romper en llanto.Tras ello, recordó que durante el juicio, "hubo mucha gente que ensució a Josefina y se que no van a tener cara para pedir disculpas. Era ella una chica muy buena, muy buena hija y compañera, y sacó a sus hermanitos adelante cuando sus papás se separaron. No hay palabras para elogiar lo que ella era".Blanco, señaló además que seguirá luchando y acompañando a los familiares de víctimas de casos como el de Josefina, entre los cuales mencionó a Gisela López, la joven asesinada en Santa Elena. Y expresó su deseo "de que no haya más causas como éstas. No es fácil para por una situación así y saber el dolor que se siente".