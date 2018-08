La vicedirectora y un auxiliar murieron por una explosión en una escuela

La vicedirectora de una escuela de Moreno y un auxiliar murieron esta mañana como producto de una explosión originada en una garrafa en el establecimiento educativo situado en el distrito bonaerense de Moreno.El luctuoso incidente ocurrió alrededor de las 7:00 en la Escuela 49, situada en Davaine y Félix Roldán, de ese distrito situado a unos 40 kilómetros al oeste de la Capital Federal, informaron fuentes policiales.De acuerdo a los primeros reportes policiales, las víctimas fatales son Sandra Calamaro (48), la vicedirectora, y Rubén Orlando Rodríguez (45), el portero de la institución, una primaria de jornada completa. A raíz de la explosión, el cuerpo de Calamaro quedó "en el patio delantero de una vivienda ubicada frente a la escuela", mientras que el cadáver del auxiliar quedó en el patio del colegio.Si bien el hecho ocurrió durante el horario de clases, no habría menores involucrados ni otros heridos de consideración.El jefe de bomberos de Moreno, Ariel Barcala, confirmó a TN que la explosión se dio en una estufa "alimentada por gas envasado", que provocó "un derrumbe en la sala de profesores".Por su parte, el intendente de Moreno, Walter Festa, dijo en Crónica TV estar "muy dolido" por la situación y aseguró que la responsabilidad por el mantenimiento de las escuelas es del Consejo Escolar de la Provincia."Tanto las escuelas como la Policía son responsabilidades que no son del intendente. Reparar una escuela o solucionar la pérdida de gas es responsabilidad del Consejo Escolar de la Provincia, que está intervenido. No sé qué están haciendo ellos en este momento. Yo me estoy interiorizando en el tema y en un rato voy a ir para allá", agregó.