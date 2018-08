Iba en moto, casi choca a dos policías y se estrelló contra un auto

El miércoles por la noche, en la zona del corsódromo de Gualeguaychú, un joven de 18 años protagonizó una sucesión de delitos viales que casi le cuestan la vida no sólo a él sino también a dos policías.Todo sucedió cuando pasaban pocos minutos de las 19 horas. El joven iba con su moto por avenida Parque en dirección a la Costanera cuando vio un control policial en la esquina de Sarmiento y Aguado.Entonces, ante la voz de alto, intentó escapar del mismo subiendo al cantero central y retomando Avenida Parque en dirección contraria a la que venía.Durante la maniobra, casi atropella a dos policías: uno es el jefe de la Comisaría Segunda y el otro presta servicio en la Comisaría del Menor y la Mujer.Pero lo que el motociclista no notó es que sobre la otra mano, por la cual había emprendido la huida, había otro control policial, esta vez en la esquina de Constitución.Cuando fue inevitable el escape, intentó frenar, pero por la velocidad con la cual transitaba no pudo esquivar un Chevrolet Corsa que circulaba en su misma dirección y lo chocó de atrás.Ya en el piso, la policía lo detuvo bajo el cargo de "atentado contra la vida de dos funcionarios policiales", señala