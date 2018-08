Acusan a dos menores por brutal paliza a joven porque no tenía cigarrillos

Foto: Brutal paliza a joven porque no tenía cigarrillos Crédito: Federal al día

La Fiscalía de Federal tomó declaraciones testimoniales a las personas que acompañaban al joven José Luis González, de 23 años de edad, en el momento del cobarde y patoteril ataque del que fuera víctima en el amanecer del pasado domingo.



El Ministerio Fiscal, por el aporte de los testigos del hecho, y por imágenes tomadas por cámaras de video de las inmediaciones de las calles Urquiza y Colectora, tendría identificados a dos de los menores de edad, de 16 y 17 años, que atacaron salvajemente a González, produciéndole lesiones de gravedad en el pómulo, mandíbula, uno de sus ojos y oído. Los mismos lo intimidaron para reclamarle que les diera cigarrillos, los que no tenía. Los agresores habrían estado antes involucrados en hechos similares.



Será importante el momento de la declaración de la víctima, lo que ocurrirá cuando se recupere de las graves lesiones.



El hecho

La madre del joven José Luis González, de 23 años de edad, se presentó el domingo en sede de la policía departamental de Federal, para denunciar la salvaje agresión a su hijo.



Según contó su padre a Federal al día, el muchacho caminaba con su novia y un amigo, cuando fue interceptado por tres jóvenes que lo agredieron luego de exigirle les diera cigarrillos, los que no tenía.



No se conformaron con aplicarle golpes de puño, sino que uno de ellos habría tomado un ladrillo de una obra vecina, para golpearlo con él en el rostro y provocarle las graves lesiones que pueden observarse en las imágenes.



El joven sufrió una grave fractura de pómulo y maxilar. El salvaje ataque le afectó la visión en uno de sus ojos y en el oído.