Albañil al que se le cayó una pared encima será intervenido quirúrgicamente

Javier es un joven paraguayo, que estaba trabajando junto a su tío, en una obra en calle Camila Nievas. Una pared que cayó sobre la pierna del albañil, por lo que tuvo que ser rápidamente hospitalizado:



"Estaba trabajando y se me cayó una pared arriba de la rodilla. No pude correr y es ahí cuando veo que se me cae todo", contó Javier en Radio Máxima.



"Junto a un tío mío estaba en la obra, acompañado por otros dos obreros. Ahora tendré que hacerme una cirugía y ponerme clavos, en la zona lesionada. La semana que viene será la operación y ojala salga bien", dijo.



Por su parte la madre, manifestó en radio Máxima, que "llegué de Paraguay hace unos días porque había fallecido mi padre. Pero por suerte el golpe fue en la pierna y no en otra parte del cuerpo. Yo no quería que esté sin hacer nada, porque había dejado de estudiar en segundo año, entonces lo mandé a trabajar con su tío, para sacarlo de la calle".