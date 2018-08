Una mujer de 85 años se resistió a un robo, enfrentó al ladrón y lo golpeó

Foto: Hablando con la policía. Crédito: (LMN).-

Una mujer de 85 años se resistió hoy a un asalto en pleno centro de la ciudad de Neuquén y alcanzó a golpear al ladrón.

"Jamás en mis 85 años me había pasado algo así", confió María Laura Bustamante luego de haber sido asaltada por un hombre en pleno centro neuquino.

El hecho ocurrió este lunes a la mañana en calle Belgrano casi Avenida Argentina. La abuela relató que se dirigía a pagar unas recetas cuando un hombre la interceptó en plena calle.



"Se me acercó y me dijo: '¿Cómo le va señora? Tantos años'. Lo quedé mirando fijo y le dije: 'Usted está equivocado conmigo, yo no lo conozco", relató María Laura y agregó que el hombre le dijo que era gasista y que intentó entablar una conversación con ella.

"Me preguntó por qué me costaba tanto caminar y me dijo que tenía una prima que vendía una pomada buenísima. Ahí me dijo: 'Deme la plata y yo se la compro'. Fue en ese momento en que me di cuenta y me cambié de lugar la cartera", explicó la abuela.



En ese momento, el ladrón aprovechó la vulnerabilidad de la mujer y le abrió la cartera.

"Me tiró al suelo y le encajé una patada. Traté de poder sentarme para pegarle de nuevo con el bastón pero él se levantó más rápido", recordó María Laura.

Si bien varias personas que caminaban por el lugar se acercaron a ayudarla, el delincuente consiguió escapar en su bicicleta y en el camino se le cayó el monedero.

"Llegó a sacarme dinero, pero pude recuperar las tarjetas y otra parte de efectivo que tenía", agregó la mujer.



En el momento del asalto la Policía no se hizo presente en el lugar pese al llamado de una joven.

Fue este martes a la tarde, tras un pedido al aire en LU5 luego de que se diera a conocer el caso, que dos efectivos concurrieron a la casa de la abuela para tomar la denuncia.

"Después del robo no reaccionaba. Estaba parada y todo pero no me acuerdo de lo que pasaba", explicó María Laura y confió: "No tuve miedo en ningún momento. Me ayudaron todos y llamaron a una de mis nietas para que me fuera a buscar".