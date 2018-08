Bordeira dio precisiones del encuentro que mantuvo con Lemos en el municipio

Policiales Celis amplió su indagatoria y ratificó lo que declaró hace un mes

La ex subdirectora de Seguridad municipal, Griselda Bordeira, fue trasladada en la mañana de este miércoles, desde la cárcel de mujeres de Paraná hasta la Cámara Federal de Apelaciones para prestar declaración ante el juez Leandro Ríos.Fue para una ampliación de indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntos vínculos políticos entre el intendente Sergio Varisco, funcionarios y concejales de la capital entrerriana, con la banda de narcotraficantes liderada por Daniel "Tavi" Celis.su abogado defensor, Boris Cohen, quien insistió en la "inocencia de Griselda".Se recordará que la ex mujer del detenido Daniel "Tavi" Celis, Luciana Lemos , había ampliado su declaración indagatoria ante el juez Ríos y en su declaración contradijo el último testimonio de Celis ante el juez, en el cual había desvinculado a funcionarios municipales de la causa por narcotráfico."Celis me dijo que se los llevara (a la cocaína) a la Municipalidad y ahí yo fui con una mochila. Fui directo a la oficina de Bordeira y ella me preguntó qué hacía allí. Yo tenía todo en la mochila. Bordeira bajó a la oficina de Pablo Hernández y de ahí salieron todos los que estaban en la oficina. Me hicieron pasar a mí y quedamos Bordeira y yo. Saqué las cosas de mi mochila y le dije que a mi casa no volvía con eso (por la droga). Se enojó conmigo porque yo se lo había llevado ahí y se la dejé. Ella ya me había pagado personalmente, en la Municipalidad 200.000 pesos por adelantado y así está escrito en la página 12 (del cuaderno). Ese dinero estaba en la mochila de mi casa", dice la segunda declaración de Lemos y en la que vinculó a Bordeira, pero ésta ratificó su inocencia y pidió un careo con Lemos Antes de ingresar a la sala judicial, Cohen comentó que Bordeira sufrió una "descompensación pasajera" a causa de la diabetes que la aqueja."Ella se encuentra bien, lógicamente, con la ansiedad y la angustia de cualquier persona privada de su libertad", indicó.La ex funcionaria municipal permanece detenida desde el 4 de junio.Respecto de la presentación de la ex funcionaria municipal ante el juez Ríos, el abogado comentó que su defendida, "siempre respondió preguntas, tanto cuando declaró como testigo como en los careos que ordenó el juez en la causa conocida como `narcoavioneta´ y después, cuando fue imputada"."Nunca fue reticente y se prestó a todas las preguntas que le hicieron", insistió Cohen.