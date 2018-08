Homicidio en Paraná: Murió un joven apuñalado por otro menor

Dos jóvenes de 16 años de barrio Hijos de María de la ciudad de Paraná, se trenzaron en lucha, hasta que uno de ellos apuñaló al otro. El herido fue derivado de urgencia al Hospital San Martín este martes por la tarde, lugar donde finalmente falleció en la madrugada de este miércoles.



En declaraciones al programa El Despertador de Elonce TV, el jefe de la División Homicidios de la Policía, Horacio Blasón, confirmó el hecho y señaló que el adolescente fallecido es de apellido Lescano.



Sobre el autor del hecho indicó que "está individualizado" y será puesto a disposición de la Fiscal de la Sub Unidad de Niños, Dra. Sandra Terreno.



Blason dio cuenta que personal de la Comisaría 12 tomó intervención en el hecho y puso a disposición de la justicia todos los elementos recabados en la investigación. Tras ello, la División Homicidios "continuará con la tarea y se pondrá a disposición de la fiscal que dará las directivas para seguir con el caso".



Si bien el Jefe de Homicidios no brindó mayores precisiones sobre este nuevo hecho de sangre en la capital entrerriana ya que se trata "de un hecho muy reciente" y no se quiere entorpecer la investigación, confirmó que los jóvenes "se conocían" y se trabaja para conocer la causa que originó la pelea entre ambos y que terminó con la vida del joven Lescano de 16 años. Finalmente, manifestó que la víctima "no tenía antecedentes" policiales.



Se trata del decimoprimer homicidio del año en la capital entrerriana. Elonce.com