Los pormenores y la hipótesis sobre el crimen de Lourdes Espíndola

, vivía en una casa usurpada desde que su madre decidió echarlo de la suya porque no sabía qué hacer para recuperarlo. Este martesFrascarelli es amigo del otro preso que tiene el caso, Jorge Pablo Di Blasi (37). Los dos se conocían de hace años, cuando vivían "a la vuelta", en Ituzaingó. A esa esquina de El Tordo y Clierment fue el lunes la Policía a buscar a los dos sospechosos, con las pistas que habían arrojado los identikits y las cámaras de seguridad.A Di Blasi, "un joven de familia trabajadora que lo arruinó la droga", según investigadores, lo ubicaron en su casa de El Tordo al 1000. Allí encontraron también un revólver Taurus 357 Magnum plateado con cinco balas y una vaina en el cargador y una escopeta "tumbera" con tres cartuchos 12/70. El sospechoso ya tenía una causa por "portación ilegal de arma de guerra" en noviembre de 2017.Con la pista de que Di Blasi y Frascarelli actuaron juntos, la Policía fue a buscar al segundo a su casa de Clierment al 1900, donde tiene radicado su domicilio. Pero no lo encontraron.. "No sé dónde está, si lo llego a ver yo les aviso", les dijo la mujer a los agentes.En medio de la búsqueda de Frascarelli, los investigadores allanaron una casa usurpada que según vecinos "funciona como aguantadero" en Hortiguera y Laguna. Pero el sospechoso no estaba. De todos modos, la Policía montó una guardia encubierta en la zona y lo esperó.El martes al mediodía Frascarelli volvió a la casa tomada "desesperado y pidiendo plata para fugarse", según dijo una fuente del caso a. Cuando el hombre salió del lugar, agentes de la DDI Morón lo detuvieron. Estaba vestido con ropa deportiva y sucia. Tenía encima una pistola automática calibre 45 plateada cargada con seis balas, según informaron fuentes policiales.. La primera causa por "robo" como adulto la registró en el 2000, a sus 19 años, aunque registra entradas como menor. La última detención es de febrero de este año: una tentativa de robo por la que le dieron dos meses de cárcel. En el medio tuvo tres condenas más, todas por robos con y sin armas que tramitan en Morón.-que según testigos y las filmaciones sería un Peugeot 208 o un Renault Clio-, gritó "todos al piso". El atacante le sacó el arma y volvió al auto, en el que huyeron.El coche en cuestión todavía no apareció. Ayer se supo que el Clio incendiado en zona oeste no era el que usaron. También se aguardan las pericias balísticas sobre el proyectil que mató a la agente para ver si coinciden con alguna de las armas secuestradas a los dos detenidos. Por ahora, la vaina vacía hallada en el revólver de Di Blasi es un indicio.A este sospechoso lo complican también las declaraciones de algunos de los cinco testigos del hecho, que esperaban el colectivo con la mujer policía. Es que de esos testimonios, según indicaron fuentes del caso a Clarín. Además, el recorrido del auto de los atacantes fue hacia su casa.Di Blasi fue indagado ayer por la fiscal de la UFI N° 1 de Morón, María Laura Cristini. "Yo no tengo nada que ver", fue lo único que atinó a decir el acusado, según dijeron fuentes de la investigación a Clarín. Luego se negó a responder las preguntas de la fiscal. Frascarelli será indagado en la mañana de este miércoles.Lourdes Espíndola fue despedida con honores por decenas de familiares y compañeros en el cementerio de Berazategui. A la ceremonia del último adiós concurrió el jefe de la Bonaerense, Fabián Perroni. "Chau, mi amor", la saludó desgarrado su marido, Fernando Altamirano.